“Me tiene fastidiado”: el duro comentario que le hicieron a Daniela Tapia en ‘MasterChef’, ¿por qué?

Ante esto, Tapia ha llorado e incluso ha dicho que no entiende el porqué no le sale “nada bien”, cuando ella estudia de manera constante. En efecto, hay compañeros de la actriz que, al parecer, no la quieren como se esperaba.

Los sentimientos que despierta Daniela Tapia

En ese sentido, mientras que la actriz intentó salvarse y no lo logró, Barragán terminó dando unas contundentes palabras sobre su compañera en MasterChef Celebrity: “Estoy como bravo con Daniela, porque yo he notado que no me quiere tanto, me tiene como fastidiado, la debo perdonar”, manifestó el también rapero colombiano.