Zulma Rey y Daniela Tapia se reconciliaron tras pleito que tuvieron en la cocina de ‘Masterchef Celebrity’

Zulma Rey y Daniela Tapia han sido protagonistas en los últimos capítulos de MasterChef. Las famosas tuvieron que cocinar juntas en los recientes retos, pero no les fue nada bien.

“Es que Dani dijo que no se había sentido bien trabajando conmigo”, comentó Zulma en medio de lágrimas, mientras que Daniela confesó que: “Sí, la duda de Zulma es constante, y no sé si es con otras personas o es conmigo, no lo sé”.