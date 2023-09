Daniela Tapia, de MasterChef Celebrity, revela el sueño de vida que está a punto de cumplir

Debido a su personalidad y carácter, Daniela no ha sido ajena a las polémicas y a los enfrentamientos con otros participantes en la producción que se emite a través del canal RCN, no obstante, los televidentes han destacado el talento y potencial que tiene Daniela a la hora de cocinar en los diferentes retos del reality, motivo por el cual, los jurados no la han eliminado.

Tapia, por medio de las historias en su cuenta oficial de Instagram, ha compartido la noticia que se iría de viaje por unos días a un destino el cual siempre le ha llamado la atención y que poder estar en ese país sería un sueño de vida cumplido. “Estoy en la sala de espera porque sí, me voy a Israel. Esa es una de las cosas que siempre soñé y cuando ya está a punto de ser, uno como que no se lo cree. He leído muchísimo de Israel, a mí me encantan los temas de religión y el judaísmo, y estoy como en mi salsa. Me voy completamente sola”, aseguró la actriz.