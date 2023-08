‘MasterChef Celebrity’: Daniela Tapia se destapó sobre ‘cruces’ con Claudia Bahamón; habló de detalle que la puso brava

Sin embargo, como bien se sabe en MasterChef Celebrity , las jugadas de la producción aparecen en el camino y dejan desarmados a los concursantes, quienes no ven venir los cambios en la competencia. En esta ocasión les pusieron condiciones para tomar los ingredientes de la despensa, ya que únicamente tenían tres minutos y no se podían pasar o habría una sanción.

La última mencionada fue protagonista de un particular momento en el capítulo, pues hizo una jugada que no fue bien vista en medio de las risas y las bromas. De acuerdo con lo registrado, la actriz tomó algunos ingredientes y los guardó en sus bolsillos, pues la presentadora les quitaría minutos por cada uno de los que llevaran en las canastas.

“ Yo cogí dos salsas, que son diferentes, pero dije que son la misma ”, comentó la celebridad frente a las cámaras, a lo que Diego Sáenz reaccionó y dijo: “Yo me alcancé a dar cuenta, pero no dije nada de bacán, que haga trampa”.

Barragán y otros participantes estaban ayudando a Bahamón a contar los productos, por lo que Daniela Tapia lanzó un apunte refiriéndose a su colega: “Como él no cocina que se dedique a hacer otra cosa”.

Claudia Bahamón no se quedó callada y comenzó a llamar la atención, en buena onda, a la artista, asegurando que eso no se debía hacer y esos movimientos no eran válidos.