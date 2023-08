Jhovanoty se le paró en la raya a Amparo Grisales y ventiló inesperada opinión: Usted es muy pasadita”

Amparo Grisales se convirtió en la sensación de Yo me llamo desde hace varios años, debido a su contundente participación como jurado. La colombiana formó parte del panel de expertos desde la primera temporada, captando la atención del público con sus apuntes y reacciones genuinas.

La 'Diva' ganó popularidad en la TV desde hace años.

La actriz le dio su toque a esta participación dentro del programa de imitación, y ha logrado dejar una huella única en la memoria de millones de televidentes. Poco a poco, se abrió paso y quedó como el único rostro femenino del formato, siendo catalogada como “cuchilla”, al momento de dar su voto positivo o negativo a los participantes de las temporadas.

Amparo Grisales recibió críticas y comentarios en redes sociales por las reacciones que tuvo en Yo me llamo 2023, precisamente al hablar del talento o look de los concursantes que buscaban un lugar en la escuela de imitación. La artista no dudó en ser cruda y meterle humor pesado a sus palabras, mencionando detalles o características físicas que no le llamaban la atención.

La actriz no aplaudió audición de participante.

De hecho, recientemente, durante una entrevista que concedió Amparo Grisales a Día a día, se pudo ver cómo uno de los integrantes del matutino se le ‘paró en la raya’ y le dio su opinión sobre lo que se veía en el programa de entretenimiento. Todo surgió por una apreciación de la actriz, quien estaba molesta con aquellos que buscaban faltar al respeto al proyecto con audiciones poco presentables.

“Llegan es como a faltarle el respeto a la gente, a no respetar el templo de la imitación, a no respetarnos a nosotros. A mí no me gusta faltarle el respeto a nadie, yo soy muy humilde, pero para ser humilde no hay que ser bobo”, comentó la ‘Diva’ en el matutino.

Ante estas palabras, las cuales se referían a un participante que llevó pelucas y accesorios para interpretar a varios artistas al tiempo, Jhovanoty tomó la palabra y le habló a la artista, afirmando que le parecía que era “pasadita” a veces con las personas que llegaban al escenario de Yo me llamo.

humorista Jhovanoty dio opinión sobre Amparo Grisales.

“No, pero Amparo, usted a veces es pasadita con la gente”, indicó el humorista, mientras la jurado lo miraba e indagaba por qué decía eso.

Jhovanoty señaló que, en ocasiones, la celebridad le pedía a la gente que se quitara las gafas y, al verlo, prefería que se las pusiera de nuevo por lo “feo” que estaba. Esto le parecía un poco pesado, pues eso podía hacer sentir mal a los demás.

Amparo Grisales y Jhovanoty.

“Usted le dice a un man: ‘Quítese las gafas’, pero al ver a la persona responde: ‘Ay no, póngaselas que está muy feo’. Y pues a mí me dicen eso y yo me siento”, afirmó en Día a día.

Amparo Grisales no dudó en responder y hacer una pregunta sobre lo que ella decía, por lo que el comediante intentó bajar la tensión y soltó un chiste sobre esto. La integrante de Yo me llamo sí quiso referirse al tema y despejar inquietudes, aclarando que no despreciaba a nadie.

La jurado vivió incómodo momento en Yo me llamo.

La ‘Diva’ colombiana apuntó que el humor del programa era ese y las audiciones eran una de las partes favoritas de los televidentes, por lo que le metían todo el picante y gracia posible. La estrella de la televisión afirmó que la gente sabía a lo que se exponía y asumían los comentarios.

“Lo que pasa es que es parte del humor y ellos se arriesgan a eso también. Hay gente que no es consciente y hay gente que sí, pero lo hacemos con mucho sentido del humor y con mucho amor, de verdad. Nunca he despreciado a nadie, pero es parte del humor de Yo me llamo, es parte de eso... a la gente le encantan las audiciones”, comentó la manizaleña.