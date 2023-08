Video | Amparo Grisales pasó pena en ‘Yo me llamo’ después de que participante le dijera que es hijo de este famoso; ¿qué pasó?

Muchos de los participantes dejan verdaderamente sorprendidos a los fanáticos de Yo me llamo, pues su talento es tan grande que imitan de gran manera a su artista. Sin embargo, hay muchos otros que se suben a la tarima del programa y no causan ningún impacto, ya que no se acercan a la forma de cantar de su intérprete.

Amparo Grisales habla sobre su “eterna juventud”

“Tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo. Primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, agregó Amparo en un video que se filtró en Instagram.