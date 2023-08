Clara Chía presumió su silueta y fue elogiada por su imagen; aplaudieron su estilo y elegancia

Clara Chía dejó de lado el anonimato absoluto en 2022, precisamente cuando Jordi Martin soltó las fotografías en las que revelaba su identidad. La joven de 24 años quedó expuesta de forma pública, ya que su relación con Gerard Piqué era evidente y no se podía ocultar.

Clara Chía asistió al concierto de Coldplay | Foto: Europa Press

Pese a que la mujer intentó llevar su realidad como antes, las cámaras y paparazzi no lo permitieron, pues comenzaron a acecharla y a seguirla para conocer sus opiniones sobre las polémicas que estaban en las plataformas digitales y los medios internacionales. La española guardó silencio en todo momento, evitando dar declaraciones a la prensa.

No obstante, recientemente, Clara Chía llamó la atención de la prensa y los curiosos en redes sociales con una serie de contenidos que salieron a la luz, los cuales dejaban a la vista un viaje que llevó a cabo con Piqué. Ambos llegaron al aeropuerto de Madrid y se dirigieron a su destino, pues participarían en un evento relevante.

Los dos españoles fueron captados en el aeropuerto de Barcelona. | Foto: Europa Press

De acuerdo con lo que se pudo ver, la joven de 24 años caminó tomada de la mano del exfutbolista, intentando esquivar a todos los curiosos y periodistas que buscaban la forma de acercarse a ellos. Aunque la catalana no dio ni una sola palabra, su estilo e imagen fueron los que se robaron las miradas de los usuarios en redes sociales.

Según se observó, en Twitter varias personas elogiaron a la española por el look que llevó en este espacio público. La relacionista pública optó por un look claro de shorts, blusa blanca y top, acompañados de unas sandalias planas y unos lentes oscuros.

MADRID, SPAIN - JULY 28: Gerard Pique and Clara Chia arrive at Adolfo Suarez Madrid Barajas airport on July 28, 2023 in Madrid, Spain. (Photo By Antonio Gutierrez/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

MADRID, SPAIN - JULY 28: Gerard Pique and Clara Chia arrive at Adolfo Suarez Madrid Barajas airport on July 28, 2023 in Madrid, Spain. (Photo By Antonio Gutierrez/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

Esta tendencia monocromática de la joven fue despertó reacciones en los espectadores de esta plataforma digital, pues su silueta se apreciaba a la perfección y sus piernas se robaban las miradas en el sitio. Muchos aseguraron que tenía mucha clase y estilo, tal y como fue el caso de la cuenta ClaGerFans.

“Clase y estilo”, escribió el perfil, realizando un collage de fotos que tomó Getty Images y Europa Press.

La joven cautivó con su estilo. | Foto: Twitter @ClaGerFans

Por su parte, la revista Hola! quiso hablar un poco del estilo de Clara Chía, exaltando firmas famosas, inclinaciones de moda y el gusto por una apariencia suave y relajada. En el artículo se destacaron las marcas predilectas de la catalana, quien eligió atuendos claves para sus apariciones en celebraciones del famoso empresario.

“Es una puesta en valor de la elegancia que escapa de los logos con el fin de pasar desapercibido. Entre sus firmas predilectas, están Etro, Zadig & Voltaire o Lagaam”, reseñó el medio.

Adicional a esto, se comentó bastante sobre el look que adoptó la joven en la boda de Marc Piqué, hermano de Gerard, donde se fue por un vestido en tono dorado, sin mayor aplique o detalle. El calzado y la cabellera fueron claves, cautivando a sus seguidores.

“Hablamos de un diseño ceñido de punto acanalado en dorado con tirante finos y discreto escote en forma de ‘V’ que firma Victoria Beckham y puede encontrarse en Farfetch por 1.950 euros, aunque estuvo rebajado en MyTheresa por un tiempo breve a 805 euros”, escribió la revista española.

Gerard Pique and Clara Chia leave the Parroquia Sant Vicenç de Montalt, on June 23rd, 2023, in Sant Vicenç de Montalt, Spain. (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images

En cuanto a su cabellera, Hola! comentó sobre el corte mariposa, el cual consta de distintas capas y dan longitud larga en la parte de abajo. El movimiento es clave para generar relajación y sutileza.

También luce el corte de flequillo tipo cortina, generando una capa más a esta melena que brilló en los 70 y en los 90. La relacionista pública siempre lleva su pelo suelto y unas ondas llamativas, que despiertan reacciones entre los fanáticos.