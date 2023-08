Vidente habla del futuro de Piqué; puso en duda su vínculo con Clara Chía y vaticina nuevos pleitos con Shakira

De acuerdo con lo que quedó registrado en People en Español , El Niño Prodigio lanzó predicciones relacionadas con la vida del empresario de Kosmos, profundizando en lo que ocurría con Clara Chía y Shakira. En esta intervención se pudo saber que todo daría un giro y las cosas no se pondrían fáciles.

“ Cuando cojo la carta de él me sale la justicia, todavía van a seguir los problemas..le di la custodia, pero ahora se la quiero quitar. No está claro todo con ellos. Quiere hacer algo muy fuerte ”, comentó al inicio, mostrando la respectiva carta que salió.

| Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (Official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

Los dos famosos estaban disfrutando de un paz dentro de su conflicto personal. | Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (Official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

En cuanto a la joven de 24 años, el latino apuntó que no veía una relación consolidada a futuro, pues sentía que Piqué no estaba del todo enamorado de su pareja y llevaba más toda la unión por compromiso. En este punto puso en duda la estabilidad a largo plazo, afirmando que podría aparecer una tercera amante en esta historia.

“Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella”, afirmó.