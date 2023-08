Piqué no le falló a Shakira; desmienten nuevo chisme sobre sus hijos y Clara Chía

Las Mamarazzis , programa conducido por Lorena Vázquez y Laura Fa, informaron hace unos días que Shakira se había molestado bastante con Gerard Piqué, puesto que no le gustó que su expareja sentimental no les dedicara el suficiente tiempo a sus hijos, Milan y Sasha, cuando están bajo su custodia.

“Fuentes cercanas a la artista nos aseguran que ella no comprende que su expareja ceda la custodia a terceros, cuando él es quien, por convenio, debe hacerse cargo íntegramente de la misma. Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su período vacacional, nos comentan las mismas fuentes”, precisaron la periodistas.