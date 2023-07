Shakira, molesta con Piqué por ‘jugada’ que habría hecho con sus hijos; padres del empresario están involucrados

Al parecer, la colombiana estaría muy molesta con el futbolista porque no estaría cumpliendo el convenio que ambos firmaron sobre la custodia de sus hijos. La artista no comprende el hecho de que Piqué ceda la custodia de sus hijos a terceras personas cuando es a él a quien le perteneciese hacerse cargo de los menores.

“Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su periodo vacacional”, aseguran las periodistas en El Periódico, de acuerdo con fuentes cercanas a la barranquillera.

Al parecer, “Shakira no ha autorizado en ningún momento que los niños pasen parte de su periodo vacacional con familiares o terceros”, pero... ¿quiénes son esos terceros? Bien, Europa Press era testigo hace unos días de cómo dejaba a sus hijos junto a su madre. Así, que se trataría de sus padres.

| Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

Piqué y Shakira | Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

Asimismo, las ‘Mamarazzis’ indican que “Shakira decidió por ese motivo, por si era requerida por el padre de sus hijos, quedarse en Londres y no alejarse de Barcelona en la última ocasión que viajó a España para acompañar a sus hijos”.

| Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

Milan y Sasha, hijos de Piqué cantan en canción de Shakira, acróstico | Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

No bastando ello, según las fuentes citadas por las periodistas españolas, la colombiana también estaría incómoda con que tengan que ser los niños quienes se desplacen para ver a su papá y no al contrario, ya que la responsabilidad es de los adultos, no de los menores.