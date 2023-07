Sasha, hijo menor de Shakira y Piqué, quedó expuesto con inesperado detalle que tuvo con la cantante en los Premios Juventud 2023

“Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfis con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares donde la gente que nace pobre, muere pobre porque no tienen oportunidades de recibir una educación de calidad, lugares donde es difícil de creer, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel, por su clase social. Es un mundo imperfecto que está en constante cambio y eso es algo que no se puede desperdiciar”, comunicó Shakira.

Sumado a esto, en el escenario la digna representante de la música recordó una historia que vivió: “Cuando mi hijo de 10 años me dijo con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte, o que alguno se siente apartado por sus preferencias, solamente me queda como madre decirle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede alzar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello en lo que no está de acuerdo. Es así, Milan”, añadió viendo a su hijo mayor.