Exponen reacción de hijos de Shakira por reconocimiento que le dieron en Premios Juventud; gestos de Milan llamaron la atención

Shakira se convirtió en una de las cantantes más famosas del mundo, debido a la extensa trayectoria que construyó en la industria artística. Su trabajo y talento recorrieron el mundo y la posicionaron como un ícono para millones de personas, quienes actualmente disfrutan de su regreso a la escena musical.

La cantante se lució junto a Bizarrap en su presentación en el show de Jimmy Fallon. | Foto: Fotograma, 0:15, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube

La colombiana retomó sus producciones y lanzamientos, impactando con el giro que le dio a su realidad en medio de los golpes duros que recibió en términos emocionales. Poco a poco resurgió y cautivó con cada sonido, letra y ritmo que imprimió en sus canciones.

De hecho, recientemente, Shakira llamó la atención de su público con la aparición que hizo en Premios Juventud 2023, donde fue galardonada y premiada por su trabajo realizado en el último tiempo. La celebridad consiguió quedarse con muchas estatuillas, además de un reconocimiento por ser un ‘Agente de cambio’.

Shakira fue galardonada en los Premios Juventud 2023 (Photo by Gladys Vega/Getty Images) | Foto: Getty Images

Este espacio, donde pasó a dar unas sentidas palabras, llenó de sonrisas y emociones a los espectadores, pues compartió un mensaje cargado de realidades, verdades y expectativas. La artista fue contundente al hablarle a la nueva generación, poniendo de ejemplo a su primogénito, Milan, para que lucharan por la justicia y la transformación de la sociedad ante situaciones complejas.

No obstante, en medio de este punto de la velada, las miradas de los curiosos se posaron en los hijos de la estrella musical, quienes la acompañaron en todo lo vivido en Puerto Rico. Las cámaras enfocaron a Milan y Sasha, captando sus reacciones al ver a su mamá en el escenario, recibiendo este galardón por su trabajo ejecutado socialmente.

Como muchos se percataron, Milan, el hijo mayor que tuvo Shakira con Piqué, fue quien más gestos tuvo en aquel momento, pues plasmó una sonrisa constante al ver cómo le estaba yendo a su progenitora. El niño no perdió esta expresión en ningún instante, además de que la colombiana le dedicó un fragmento de su discurso.

📺 Watch Shakira receiving the “Agent of Change” award for her philanthropic work!

📺 Mira a Shakira siendo reconocida como “Agente de Cambio” por su trabajo filantrópico! #PremiosJuventud pic.twitter.com/hbW3ns8Iya — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 21, 2023

Las imágenes permitieron ver lo emocionados que estaban escuchando a su mamá, al punto de recibirla en el puesto con besos y abrazos.

Shakira y sus hijos en un momento muy especial de los Premios Juventud 2023 - (Photo by Gladys Vega/Getty Images) | Foto: Getty Images

El discurso de Shakira

Kany García fue la encargada de entregar este galardón a Shakira, por lo que arrancó dando unas sentidas palabras: “Tus nos abriste caminos a muchas, y hoy, lo sigues haciendo. Para mí es un honor que en Puerto Rico, en mi isla, poderte entregar este reconocimiento y celebrarte como mujer y como una verdadera Agente de cambio”.

La barranquillera pasó al escenario, luciendo un sensual vestido y su cabellera suelta, para agradecer y compartir un mensaje real sobre lo que se estaba haciendo por cambiar el mundo. La estrella musical fue contundente con lo que buscaba expresar, enfocándose en quienes venían de nuevas generaciones para que lucharan.

Shakira recibió el premio de "Agente de cambio" por la manos de la cantante puertorriqueña Kany García. | Foto: Getty Images

“Muchas gracias. Gracias por este honor, Kany. Gracias por tus palabras tan lindas (...) Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfie con filtro. Pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad. Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio. Y eso es una verdad que no se puede desperdiciar”, comentó.

“Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias. Eso solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo. Es así, Milan. Y me alivia ver, me alivia muchísimo ver que esta juventud sabe hacerlo cada vez más”, relató.

Shakira fue enfática en que la vida era muy distinta a las redes sociales, pero a través de estos escenarios se podía difundir y compartir lo importante, reflejando situaciones que indignaban y dañaban a la sociedad. Su discurso exaltó a sus hijos, a quienes estaba educando para que fueran mejores cada día.

Look de Shakira en los Premios Juventud 2023. | Foto: Getty Images