Destapan verdad sobre la ‘cercanía’ de Shakira y Lewis Hamilton; revelan reacción del piloto a rumores de romance

No obstante, Shakira desató una ola de comentarios y reacciones en las plataformas digitales, debido a las apariciones que hizo en varios eventos deportivos como fue el caso de la Fórmula 1. La cantante fue captada disfrutando de las competencias, donde también surgió el rumor de que podría sostener un romance con Lewis Hamilton, famoso piloto e integrante de Mercedes.

La prensa se percató de salidas y planes que realizó la pareja de celebridades, rumorando que había una cercanía inusual y muy particular entre ellos. Distintas noticias apuntaban a que esta sería la nueva oportunidad amorosa en la vida de la colombiana, precisamente tras terminar todo con Gerard Piqué.

Sin embargo, recientemente, todo parece indicar que la realidad no es como parece y se destaparía la verdad detrás de este “acercamiento” que se dio entre ambos. Periodistas españolas fueron las encargadas de comentar al respecto, basándose en información que recibieron de “fuentes oficiales”.

De acuerdo con lo que contaron Las Mamarazzis , Lorena Vázquez y Laura Fa, en el presente no existe, ni existió, ningún interés sentimental por parte de Lewis Hamilton hacia Shakira. Todo se trató de una amistad y una buena onda entre los dos, sin pasar a términos emocionales o románticos.

En el último episodio del pódcast de la temporada, Vázquez indicó que Hamilton no tuvo nada que ver con las invitaciones que le hicieron a Shakira para estas carreras. Todo se dio por un acercamiento del equipo publicitario del deportista, el cual tuvo una atención con la celebridad, al igual que con otros famosos.

“A nosotras nos ha llegado una información sobre el presunto ‘ affair ’ entre Lewis Hamilton y Shakira que nos ha dejado anonadadas. Veremos cómo lo podemos explicar para que la cantante no se sienta ofendida”, indicó la integrante del formato audiovisual, el cual hace parte de El Periódico .

La charla entre las periodistas fluyó al punto de desglosar todo lo ocurrido en esta historia que surgió en los medios. Ambas relataron cómo habría pasado todo entre los famosos, comentando que el piloto automovilístico no tuvo nada que ver con las invitaciones que se le hicieron a la artista pop.

Shakira en el Grand Prix de la Fórmula 1 en Miami. | Foto: Formula 1 via Getty Images

“ Esa primera vez que Shakira visita el circuito de Miami, cuando fue a ver a Lewis Hamilton, en esa primera invitación el piloto no tiene nada que ver. Es el equipo publicitario del británico el que es el encargado de invitar a la cantante porque lo hacen con muchas celebridades ”, aclararon las españolas.

“ Lewis Hamilton no tuvo, y podemos asegurarlo, nada que ver con esa invitación ”, aseguró la comunicadora, agregando: “En el caso del circuito de Barcelona ella se muestra muy interesada en acudir y aprovecha para traer a sus hijos”.

No obstante, Laura Fa y Lorena Vázquez indicaron que en la segunda aparición de Shakira en este evento de carreras todo estaba enfocado a una petición que hizo el equipo de la celebridad para poder asistir de lado de Mercedes . “El problema es que, para todos los medios de comunicación, esa es una segunda visita que demuestra que entre los dos hay algo más que una amistad, pero nos aseguran que no la invitó nadie y ella pidió al circuito entradas para poder acceder como VIP a la carrera”, reseñaron.

En esta conversación también se reveló que, supuestamente, Lewis Hamilton no habría tomado bien la situación y se habría molestado, pues los rumores lo involucraban con la cantante de una manera inesperada. Las Mamarazzis mencionaron que tal vez el británico estaba saliendo con alguien más y este tema lo estaría “metiendo en problemas”.

“ A lo mejor para Hamilton, Shakira era solo una amiga y ella, quizás, se estaba ilusionando, eso no lo sabemos (...) Nos aseguran que él se siente molesto porque le da la sensación que ella quiere hacer creer que entre ambos hay una relación sentimental y él quiere que se sepa que no hay nada más que una amistad ”, puntualizaron, basándose en sus fuentes.

Es importante destacar que Shakira jamás ha hablado de su parte sentimental y tampoco se ha referido a los rumores de estos romances, por lo que no se confirmó, de manera oficial, que estuviera interesada en algún famoso. De hecho, la cantante dejó claro que estaba interesada era en el bienestar de sus hijos y buscaba lo mejor para ellos.