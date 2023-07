Exponen video del reencuentro de Shakira con sus hijos en Barcelona; así reaccionaron los niños al ver a su mamá

| Foto: Europa Press via Getty Images

No obstante, el pasado 17 de julio de 2023, este tiempo en España terminó, pues Shakira acudió a la ciudad catalana a recoger a los dos menores para regresar a su hogar en Miami. Los tres fueron captados en el aeropuerto, mientras se dirigían a tomar un vuelo con un destino desconocido.

Shakira después de no ver a sus hijos dos semanas. Bello momento 💕 pic.twitter.com/UJ5kb8BeSZ

Piqué, captado horas después de que sus hijos se fueron de Barcelona

“ En esta ocasión, pudimos ver a Gerard disfrutando de una de sus amistades más conocidas, el youtuber Ibai Llanos. Muy relajados, los hemos podido ver caminando por las calles de Barcelona, donde no pasaron desapercibidos para la multitud ”, reseñó el medio español.

De acuerdo con el encuentro que tuvo Europa Press con el español, surgieron preguntas relacionadas con los hijos del empresario, además del proceso que llevan con Shakira. El periodista intentó obtener declaraciones del exfutbolista, pero, como era de esperarse, no sucedió.

“¿Los has devuelto hoy?, has estado disfrutando estos días las vacaciones de verano”, agregó, previo a despedirse de Piqué, quien se dirigió a Kosmos.