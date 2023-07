Madre de Piqué cuidó a Milan y Sasha, mientras el español se fue a ver con Clara Chía

El presidente de la Kings League ha disfrutado de Milan y Sasha alejado del foco mediático, y nada ha trascendido de los planes que han hecho durante este tiempo. No obstante, se conoció que el español ha estado un poco alejado de Clara Chía debido a que los menores no saben que es su pareja sentimental.

Por lo cual, el exjugador del Barcelona solo se ha visto con su novia en Kosmos, empresa donde trabajan juntos desde hace más de un año. La joven también ha estado alejada de los medios de comunicación y no se ha dejado ver recientemente.

“Su último encuentro fue este jueves en su puesto de trabajo, ya que a pesar de estar volcado en Milan y Sasha, Gerard no descuida sus compromisos profesionales. Después de pasar la mañana con ellos y disfrutar de un almuerzo con sus padres, Joan Piqué y Montserrat Caballé, el ex de Shakira dejaba a los pequeños al cuidado de su orgullosa abuela antes de entrar en su empresa” , indicó inicialmente Europa Press.

“El pasado fin de semana hubo otra boda de un empresario andorrano, muy conocido, que tuvo como asistente a Gerard Piqué. Nos habían asegurado que iría a esta boda con Clara Chía, pero no fue así, Piqué asistió a la celebración con sus padres y sus hijos”, manifestó en Las Mamarazzis.

Laura Fa, presentadora del reconocido programa, también se refirió a ese tema y aprovechó el espacio digital para puntualizar que Shakira no tuvo nada que ver en la drástica decisión que tomó el exfutbolista.

Adicionalmente, la comunicadora española recalcó que no existe ningún acuerdo que le impida a Piqué oficializar su amorío con la relacionista pública frente a los menores. Asimismo, precisó que este cree que todavía no es el momento para que convivan juntos.

“Clara no asistió, no porque haya ninguna cláusula en el acuerdo, sino porque la pareja tiene claro que no es el momento. Gerard y Clara han decidido que puede esperar bastante a que esos niños hagan vida en común con ella. Nos comentan que Piqué estuvo muy divertido con sus niños y jugando todo el rato”, concluyó.