Impactante relato de Claudia Bahamón tras error en un procedimiento médico: “me sentí asfixiada, con demasiado dolor entre el pecho y espalda”

“¿Qué me pasó? –prosiguió–. En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura (membrana que recubre los pulmones) y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón; al pasar esto, el pulmón básicamente colapsó”.

“Además, he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno, obvio, mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos. Desde el jueves en estas, pero ya pronto saldré de la clínica y estaré regia para seguir disfrutando a plenitud la vida”, manifestó la presentadora.

“Tengo un dolor de cuello crónico desde hace más de 15 años que me va a chiflar. Se me duermen los brazos hasta las manos y la pierna derecha. Hace mes y medio me hice una intervención en la cervical que no me sirvió para nada”, confesó mediante una dinámica con sus seguidores que constaba en revelar diez detalles que no se conocían de su vida.