Shakira ya tiene su versión sirena y Barbie; así se ve

Una de esas expresiones ha cautivado incluso a la currambera, quien ha reposteado en varias ocasiones las creaciones de este artista, que adapta los looks de Shakira en modelos de una de las muñecas más famosas del mundo y que está en boca de todos durante los últimos meses por cuenta de la película que se realizó en su honor y está a pocas horas de estrenarse en todo el mundo.

Se trata de la versión Barbie de Shakira, pero no en su forma general, sino en cada uno de sus atuendos acorde a los videos que la colombiana ha lanzado. La última creación de este artista llamado Jose Emery, como se puede leer en su cuenta oficial de Instagram, se trata de una muñeca que hace las veces de réplica exacta de como se ve la diva latina en el video de su más reciente lanzamiento: Copa Vacía.

Centenas de usuarios ya han mostrado su aprobación a la creación inspirada en Shakira y la misma cantante le dejó un elogio en sus historias de Instagram, en las que no solo mostró la barbie Copa Vacía, sino otras pinturas, gráficos, dibujos y demás creaciones que se han hecho inspirados en el look and feel de este sencillo, que sigue sonando fuerte en todas las plataformas digitales.