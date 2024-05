Nataly Umaña, desde Miami, fue contundente sobre Alejandro Estrada; destapó verdad sobre su situación amorosa

“ Estoy soltera y muy feliz en Miami. Yo creo que cualquier persona que se acerque en este momento, no sería sano, no sería sensato porque podría herir. Muy pocas veces esas relaciones que se separan tienen éxito como amigos. Yo creo que es irresponsable tener algo con alguien en este momento porque no es justo con esa otra persona ”, afirmó.

Por último, la artista envió unas palabras a las mujeres que le escriben, agradeciendo que sean empáticas por su situación: “Las mujeres que me han visto desde que salí me escriben y me expresan que se identifican conmigo. Me dicen que soy una mujer que afronta la vida, que entienden lo que he pasado y que despierto en ellas sentimientos positivos simplemente por ser yo misma. Solo puedo responderles con un sincero ‘gracias’, es realmente hermoso”