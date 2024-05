Alejandro Estrada volvió al amor: aseguró, en curioso encuentro, que tiene convocatorias “abiertas”

Vale la pena recordar que Alejandro ingresó a la casa bajo la modalidad de congelados y aprovechando que Nataly no se podía mover y tampoco le podía responder, aprovechó para terminarle y entregarle en sus manos su anillo de bodas.

“Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que dijeras ante las cámaras que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, le dijo a la actriz.