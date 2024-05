¿Jennifer López y Ben Affleck se separan?, esto reveló una fuente cercana a la pareja

Desde entonces, han sido centro de los paparazzi y sus seguidores, que no se pierden detalle de lo que llega a ocurrir entre la pareja, donde han ocurrido toda clase de situaciones.

¿Jennifer López y Ben Affleck se separan?

Así se ha empezado a especular en la farándula internacional, luego de que a los casados no se les haya visto juntos en algunos eventos públicos, como la Met Gala, que se celebró el pasado 6 de mayo.

Así lo dio a conocer el reconocido medio internacional, In Touch , que compartió las declaraciones dadas por un cercano, que manifestó que “ La escritura está en la pared: se acabó. Se dirigen al divorcio y, por una vez, ¡Ben no tiene la culpa! ”.

“Ahora se está centrando en su trabajo y en sus hijos. Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños, que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubieran durado”, expresó la fuente al medio anteriormente mencionado.