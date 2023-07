¿Filtro o belleza natural? Jennifer López llama la atención con sus selfies en plena celebración de aniversario

Cabe recordar que This is me… Now, el nuevo álbum de la cantante, es una continuación de su disco This is me, que fue lanzado en 2002, que incluyó temas muy resonados como I’m Glad, The One. You Belong to Me y uno de los hits más famosos de la carrera de la artista: Jenny from the Block, en cuyo video López hace mofa de cómo ella siempre ha sido presa de los paparazzis y su vida privada, junto a Affleck en este momento, era la prioridad para los tabloides sensacionalistas.