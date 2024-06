Pantera rompió el silencio sobre el día que Martha Isabel lo tildó de ‘maltratador’, ¿le guarda rencor?

Pantera habla de la pelea más grande que tuvo con Martha Isabel Bolaños en La casa de los famosos Colombia

“Los problemas y discusiones que tuvimos para mí fueron del juego, el tema de maltratador, me dolió mucho, primero, porque me lo dijo ella y ella sabe que yo no soy así, le brindé mi cariño y mi amistad” , mencionó Pantera.

“Cuando me tildaron de maltratador fue en medio de una juego donde estábamos peleando por una trampa que Martha hizo, entonces como yo tengo el tono de voz más grueso, me quisieron tildar de maltratador, pero para mí eso pasó muy rápido porque yo sé la persona que soy (...) Mi mujer me ama y me admira, mi familia y amigos, saben quién es Pantera”, mencionó con seguridad.