Martha Isabel Bolaños reveló el ‘retoquito’ mágico que la hace lucir joven; se lo hizo tras salir de ‘La casa de los famosos’

‘ La casa de los famosos Colombia’ está en su última semana al aire y los televidentes de Colombia, Panamá y Latinoamérica están disfrutando los últimos días de los finalistas junto con sus respectivos jefes de campaña , que son ex participantes que volvieron a la casa para hacer junto a ellos los últimos esfuerzos para ser ganadores del reality.

Luego de salir de la casa, como todos los eliminados, tuvo su paso por el after de VIX, plataforma en la que se transmite el reality las 24 horas de los siete días de la semana. En este espacio, los presentadores Roberto Velásquez y Lina Tejeiro hablaron de los porcentajes que se vieron en la sala de eliminación.

Martha Isabel Bolaños contestó muy segura que todo se dio por el apoyo del fandom papillente que se plantó fuera de RCN ese mismo día: “Eso fue porque los papillentes se formaron allá afuera y me sacaron, o si no me les meto a la final”, dijo.