Martha Isabel Bolaños reveló lo que piensa de su personaje de la ‘Pupuchurra’ a 25 años del estreno de Betty, la fea

Y aunque esta es una de las interpretaciones que mayor reconocimiento ha dado, hace un tiempo se especuló que la actriz no gustaba de la ‘Pupuchurra’, al punto de que durante su paso por el reality, La casa de los famosos Colombia , aclaró esta duda, revelando que todo se trató de un malentendido, ya que ella le tiene cariño a dicho personaje.

“Gratitud, a mí la me cambió la vida, yo ya venía guerreándola cuatro años, ya había hecho cositas, pero pues ustedes vieron lo que fue Betty... Me gané actriz revelación, estuve nominada a otro y bueno, me cambió la vida”, expresó la actriz.