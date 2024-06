Martha Isabel reaccionó y quedó en shock tras agresivo comportamiento de Alfredo en su contra: “Me da es pesar”

De acuerdo con lo que quedó registrado en videos, la celebridad tuvo la oportunidad de ver de cerca lo que había pasado en su ausencia, ya que estuvo en el exilio una semana y no tuvo acceso a información relacionada con los habitantes. La caleña no tenía idea de lo que hizo Alfredo semanas atrás, donde decidió pasar los límites con una prenda de la colombiana.

“Nunca me enteré de nada de esto, me da es pesar, pero me nació despedirme de él. Me nace es tomar distancia...lo que sentí en ese momento fue real, más en este momento solo distancia. No le voy a devolver eso con sentimientos u odio, me duele por ellos, qué feo, de dónde sale eso. Alfredo está muy niño”, agregó, afirmando que Alfredo Redes nunca le pidió disculpas ni sintió que se equivocó al respecto.