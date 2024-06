Martha Isabel Bolaños tomó radical decisión tras su salida de ‘La casa de los famosos’; involucra a excompañeros

El pasado domingo, 2 de junio de 2024, los televidentes quedaron sin palabras con el resultado de las votaciones en La casa de los famosos Colombia , donde se vio la salida de una de las competidoras favoritas. La sumatoria de apoyo no alcanzó y una de las integrantes del team galáctico tuvo que abandonar la competencia.

Se trató de Martha Isabel Bolaños, quien siempre destacó por su carácter, su estilo para afrontar los problemas y los cambios que tuvo a lo largo del juego. A pesar de que avanzó con paso firme, gracias al respaldo de sus fans, en esta última fase no lo logró y fue eliminada de manera definitiva del reality.

La famosa actriz obtuvo el porcentaje más alto de votos en su contra, saliendo de la competencia para regresar a su día a día y así disfrutar de una nueva etapa. No obstante, al retornar a su rutina, la celebridad no dudó en dirigir unas palabras a sus fans, quienes esperaban saber cómo se encontraba anímicamente.

Las palabras de Martha Isabel Bolaños fueron puntuales, indicando que no respondería a provocaciones ni ataques de otras personas , pues todo quedaba dentro del juego y no lo sacaría de las paredes del formato.

“Estamos reincertándonos en la sociedad, dejé un dúo galáctico dentro de la casa, gracias por recibirme. Gracias de corazón, mi gente hermosa, sentí el apoyo...no nos alcanzó, pero aquí estoy enterándome de todo, wow. Sin embargo, me quedo con el sentimiento bonito que tengo en el corazón de gratitud, no voy a devolver odio con odio, voy a mantenerme en la paz y lo bonito ”, afirmó.

No obstante, en su paso por Buen día, Colombia , Martha Isabel Bolaños fue clara en lo que vio en videos y clips por parte de sus excompañeros, quienes la atacaban e insultaban a sus espaldas. La artista afirmó que se enteró de la manera en la que los papillas se referían a ella, sin imaginarse cuánto les caía mal.

“Videos de Karen y la segura hablando de mí, Alfredo y pantera, nunca pensé que les cayera tan mal, me sorprendió...pero creánme que es tanto el amor, que eso me llena. Es como si tuviera un escudo protector, me siento bonito, cada uno se hará cargo de sus consecuencias”, aseguró en el matutino de RCN.