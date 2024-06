“No me tocó fácil”: Martha Isabel Bolaños se sinceró sobre los problemas que tuvo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Martha Isabel Bolaños revela cómo se ha sentido tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

“Hay comentarios muy positivos y muy bellos, estoy fascinada de recibir el amor y como vengo reseteada, nueva y transformada, pues todo eso bello, la verdad, me está fortaleciendo, me está protegiendo, estoy muy feliz”.

“La verdad es que me siento tranquila porque al final reparé e hice las cosas bien, sí, tuve mucho aguante, no me tocó fácil, pero a pesar de todo, todo quedó atrás, no salgo con rencores, salgo con distancia, por supuesto, pero cero rencor”.