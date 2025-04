El expediente engavetado contra el exmagistrado Leonidas Bustos: habría extorsionado a la exsenadora Piedad Zuccardi. ¿Ocultaron pruebas?

Las pruebas

“Se da cerca del 5 de marzo de 2013, una vez se define la situación jurídica, él se presenta, dice que va por recomendación del magistrado Francisco Ricaurte (…) propone que él asuma la titularidad de mi defensa y plantea también una suma alta por concepto de honorarios. Cuando yo expreso mi sorpresa por la suma tan alta, me dice que es porque trabaja con ‘un equipo de oro’, con un grupo muy destacado de juristas. Me explica su cercanía con el magistrado Ricaurte y con el magistrado Bustos”, contó Zuccardi.

Además, da una sentencia que resulta demoledora: “Me pregunta por qué regresé al país, estando en Panamá, y que mi proceso hubiese podido ser atendido desde el exterior, sin necesidad de que estuviera privada de la libertad. Yo le dije que esa había sido una decisión personal porque yo era inocente y por eso había decidido regresar para defenderme ante la Corte. Me dijo una frase que todavía me retumba en la cabeza: ‘Usted cometió un grave error’. Yo le dije: ¿cuál error? Me dijo: ‘Confiar en la Justicia’”.

“El doctor Francisco Ricaurte me habla, vamos a cobrar 4.000 millones de pesos, voy por cuenta de la oficina, me reúno con la doctora Zuccardi, él (Ricaurte) me cuenta que ya había hablado con los familiares en Cartagena, que conoce a los García y que por ese lado lo habían buscado (…), pero, como lo manifesté, no había intenciones del doctor Bustos de ayudar, porque después nos reunimos y hablamos, y él dice que no, que en ese caso no se puede ayudar por esa cifra, él incluso alcanzó a hablar con el doctor Bustos de 10.000 millones de pesos”, dijo el abogado Moreno.