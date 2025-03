Defensa de Leonidas Bustos denunció que es falsa la factura del lujoso reloj que le compró Luis Gustavo Moreno

El capítulo del reloj

Sobre ese episodio, el exmagistrado aseguró: “No me dio el doctor Moreno ninguna clase de reloj, ni me dio relojes o ese reloj en específico, ni me dio dinero de ninguna naturaleza. En cuanto al reloj, ya después, con motivo de este proceso, vine a conocer los pormenores con base en los cuales Moreno asegura que me entregó un reloj”.