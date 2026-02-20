El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, fue condenado a 10 años y dos meses de prisión (123 meses) por su responsabilidad en el escándalo del cartel de la toga que sacudió, en 2017, a la Rama Judicial.

En la decisión judicial, emitida por la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó la captura del exmagistrado, quien desde hace más de diez años se encuentra fuera del país.

Leonidas Bustos: El Padrino de la justicia

En el fallo se le dio plena credibilidad a la declaración del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, quien detalló en juicio la forma como, siendo magistrado y ya por fuera de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leonidas Bustos movió sus influencias para torcer procesos judiciales.

“La conducta enrostrada a (Leonidas) Bustos Martínez ocasionó gravemente el deterioro de la Rama Judicial, en general y en particular de la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano de la administración de justicia”, precisó.

La Corte Suprema condenó a 10 años de prisión al exmagistrado Leonidas Bustos. Foto: Colprensa

Con su actuar, añadió, se generó un daño irremediable, cuyas consecuencias se ven hasta la fecha en el alto tribunal. Esto, debido a que las decisiones de la Corte son puestas en duda.

“Comportamientos como el enlozado crean zozobra e intranquilidad entre los usuarios de la administración de justicia, pues al ciudadano medio le afecta advertir que los tentáculos de la corrupción lograron alcanzar a los juristas más notables de nuestra sociedad y que representaban uno de los valores más preciados, como lo es el de la justicia”, aseveró.

El fuerte reproche de la Corte Suprema al exmagistrado Gustavo Malo por protagonizar el cartel de la Toga. “Mancilló el honor de la rama Judicial”

Se vendió al mejor postor

Durante la sentencia, que se extiende por 395 páginas, la Corte Suprema cuestionó constantemente el actuar de Leonidas Bustos, señalando que, teniendo en cuenta su experiencia académica y en la Rama Judicial, sabía que todo era ilegal e inconstitucional.

Pese a esto, continuó reuniéndose con personas que le ofrecían todo tipo de dádivas con el fin de que suspendiera procesos penales, cancelara órdenes de captura y diera trámite irregular a expedientes judiciales, entorpeciendo así la recta administración de justicia.

El expresidente de la Corte Suprema, Leondias Bustos, en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Foto: Colprensa

“De manera libre, consciente y voluntaria, José Leonidas Bustos Martínez decidió vender al mejor postor la función jurisdiccional que se le había encomendada por sus pares al elegirlo como magistrado de la Corte Suprema, aceptando en dos oportunidades la promesa remuneratoria efectuada por congresistas que sin ningún escrúpulo pretendieron eludir la administración de justicia”, agrega la decisión.

Finalmente, se aseveró que Bustos (quien en dos oportunidades fungió como presidente de la Sala de Casación Penal) optó por alejarse de principios constitucionales y legales, creando una empresa criminal que atentó contra la administración pública.

El expediente engavetado contra el exmagistrado Leonidas Bustos: habría extorsionado a la exsenadora Piedad Zuccardi. ¿Ocultaron pruebas?

El exmagistrado fue condenado como responsable, a título de coautor impropio, de los delitos de cohecho propio (recepción de sobornos) en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con el ilícito de concierto para delinquir.

La Sala le impuso el pago de una multa de 133 millones de pesos. Igualmente, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que se le notificará a la Interpol para que expida circular roja con el fin de que el exmagistrado cumpla en Colombia la sentencia.

Por estos hechos de corrupción ya han sido condenados dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia: Camilo Tarquino y Gustavo Malo Fernández.