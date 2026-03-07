Nuevas decisiones contra Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia

Dos semanas después de ser condenado, no se tienen noticias oficiales del paradero de Leonidas Bustos, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, quien deberá pagar 123 meses de cárcel por el escándalo del cartel de la toga.

Lo último que se supo es que estaba en Ottawa, Canadá, porque así lo informó en una audiencia pública en 2025. Ahora, la Justicia alista su pedido de extradición y orden de captura internacional para que cumpla la pena.

El expediente engavetado contra el exmagistrado Leonidas Bustos: habría extorsionado a la exsenadora Piedad Zuccardi. ¿Ocultaron pruebas?

El expresidente de la Corte fue uno de los primeros implicados en salir de Colombia en medio de las investigaciones y, al parecer, buscó refugio en ese país argumentando que era inocente y declarándose un perseguido político.