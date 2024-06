Martha Isabel Bolaños teme ser extorsionada; hizo aclaración sobre la cifra que recibió en ‘La casa de los famosos’

“Si participaría, todavía me falta uno, no hay quinto malo. Puede ser otro de cocina ya más preparada e incluso, otro de convivencia o en otro país o con otra gente”, dijo la mujer emocionando a sus más fieles admiradores.

Martha Isabel Bolaños hace aclaración sobre su pago en La casa de los famosos y manifiesta sentirse asustada

“No, jamás, juro por mi vida que no es verdad, doy mi palabra que no, ni siquiera la mitad de eso por semana, o sea no”.

Martha Isabel Bolaños tiene miedo de ser extorsionada por la información falsa que ronda el internet

“Da tranquilidad aclararlo porque uno nunca sabe, que piensen que uno es rico y que tiene que pagar una extorsión, no gordo (...) Primero que todo, tengo que pagar una deuda que me dejó un ex, mi último ex me tumbó y yo tengo que pagar esa deuda”.