La verdadera razón por la que se acabó ‘También caerás’; Juan Carlos Villegas reveló si volverá a la televisión

¿Cuál es la verdadera razón por la que ‘También caerás’ fue cancelado?

“Después de También Caerás estuve trabajando un tiempo para Día a Día, estaba haciendo unas cosas en La Kalle, luego ya tomé la decisión de irme a vivir a Estados Unidos un tiempo, luego volví y ahorita me dedico al mundo del comercio, toda la vida me ha gustado comprar y vender, estoy un tiempo en Estados Unidos, en Bogotá y en Pereira, comercializo con cosas electrónicas como celulares y computadores”, afirmó Villegas.

¿Juan Carlos Villegas volverá a la televisión colombiana?

“Siempre me lo pregunta la gente, que por qué no estoy en un nuevo programa, pero yo creo que son etapas de la vida que ya han sido superadas, ya me siento viejo para ir a hacerle una broma a una persona, entonces creería que no”, enfatizó.