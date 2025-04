La inesperada reacción de Yina Calderón a ‘la salida’ de Melissa Gate de ‘La casa de los famosos’

Pese a que los televidentes tenían conocimiento de la situación y saben que la creadora de contenido está en camino a Estados Unidos para entrar durante algunos días a La casa de los famosos All Star , en intercambio con Manelyk González, los compañeros de Melissa no tienen contexto de lo ocurrido y muchos están preocupados por lo que pueda pasar con ella.

“‘Jefe’, pero ¿por qué ella? Ella no se ha vuelto a meter conmigo? Lo prometo, lo juro. Ay, ‘Jefe’, díganos qué pasó? ¿Es una broma? ‘Jefe’ ella no se ha vuelto a meter conmigo, lo juro. Ella no me ha vuelto a decir nada”.