Presentadora de ‘Buen día, Colombia’ hizo inesperado anuncio; se convertirá de nuevo en madre: “Esa era la sorpresa”

De acuerdo con lo que se pudo ver en el reciente capítulo, Violeta Bergonzi, Ana Karina Soto, Andrés López, Orlando Liñán, Mauricio Vélez y Luz Dary Cogollo, chef del programa , fueron ubicados en el set frente a las cámaras y recibieron una pregunta al aire. Cada uno tuvo que responder si tenía algo que contar, pero todos, excepto Bergonzi, aseguraron que no.

Los lentes de las cámaras se giraron y enfocaron a la pequeña niña, quien entró al set con unos globos y una particular prenda con un mensaje plasmado. Violeta Bergonzi la lazó y la acercó a sus compañeros, quienes se percataron que decía: “Seré hermana mayor y ustedes, tíos”.

Ana Karina Soto fue la primera en entender la situación y no ocultó la felicidad al saber que su compañera y amiga estaba embarazada por segunda vez: “¡Mari$#, está embarazada...ahí dice: ‘Seré hermana mayor y ustedes serán tíos’”.

La conductora del programa no aguantó y se fue a abrazar a su colega, demostrándole la felicidad por esta noticia que estaba compartiendo de forma oficial. La voz del control acompañó este momento y afirmó que era la sorpresa que les tenía a todos los integrantes.

Violeta Bergonzi comentó a sus amigos que se había enterado hace poco de la noticia y tenía aproximadamente 12 semanas. Orlando Liñán no evitó soltar un chiste sobre un viaje que realizó su allegada a Cartagena semanas atrás, haciendo alusión a que todo había ocurrido ahí. | Foto: Foto: Instagram @violetabergonzi.

La periodista no dudó en dar unas palabras y comentar la ilusión que tenía de ser mamá por segunda vez, buscando darle un hermanito o hermanita a Alicia. La comunicadora explicó cuál era su deseo de volver a esperar un bebé y se sinceró al respecto.

“Muchas gracias por este espacio para poderles compartir esta noticia, tenía mucha emoción de poderles contar… Tenía mucha ilusión de poderle dar un hermanito a Alicia. No son más, no se vayan a asustar, solo quiero 2 bendiciones… Quiero que Alicia pueda compartir su vida al lado de alguien que sea su cómplice, de su amigo, como lo es mi hermana para mí. Y todos los que tienen hermanos me entenderán”, dijo.