Mafe Walker se reencontró con presentadores de ‘Buen día, Colombia’; le dieron la cara tras burlas en programa en vivo

Mafe Walker, mujer que asegura que puede comunicarse con energías alienígenas, ‘la sacó del estadio’ y se convirtió en protagonista de distintas situaciones en las plataformas digitales y medios internacionales, debido a las declaraciones que suele dar sobre este “don” que adquirió hace algunos años. La colombiana llamó la atención con sus videos en redes sociales y, poco a poco, ganó popularidad entre los curiosos de estos escenarios virtuales.

“Son ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas aquí en la Tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis cuerdas vocales. Suena raro, pero es una curiosidad. Soy un puente de comunicación entre lo divino y la tierra”, precisó recientemente en una charla que concedió.

Mafe Walker ahora cobra por saludos personalizados 'galácticos' - Foto: Instagram: Mafe Walker

Mafe Walker fue protagonista, meses atrás, de una serie de noticias en los medios nacionales, debido a la reacción que tuvieron los presentadores del programa Buen día, Colombia, del Canal RCN, durante una entrevista que le hicieron. La creadora de contenido mostró su lenguaje y su conexión con energías alienígenas, despertando risas y comentarios en los integrantes del matutino.

Mafe Walker estuvo como invitada en el programa 'Buen día, Colombia', los presentadores se burlaron. - Foto: TikTok: Mafe Walker/Pantallazo Buen día, Colombia

Este comportamiento no fue bien visto por los televidentes, al punto de que criticaron a Orlando Liñán por burlarse y a Violeta Bergonzi por intentar imitar la forma de hablar de la mujer. Aunque ella no respondió nada al respecto, el equipo del programa se disculpó días después.

Sin embargo, para sorpresa de muchos espectadores y seguidores de Buen día, Colombia, Mafe Walker regresó al matutino y se encontró cara a cara con los presentadores, conversando con ellos y escuchando un poco de las disculpas que tenían para ella. La colombiana se mantuvo en silencio y los observó, mientras le explicaban lo que ocurrió aquel día.

Violeta Bergonzi fue la primera en tomar la palabra, exponiendo su agradecimiento por asistir al set del formato. La presentadora mencionó la entrevista anterior y habló de las reacciones que tuvieron durante la actividad.

“Antes de empezar la entrevista, queremos aprovechar el espacio para agradecerte por haber venido. Aquí te hicimos una entrevista hace ya algún tiempo, vía internet, y obviamente todos tuvimos reacciones distintas: yo quería hablar como tú, Orlando no se aguantó la risa y entonces te queremos ofrecer excusas si de pronto eso te incomodó”, dijo la comunicadora en pleno programa en vivo.

“Obviamente hay diferentes tipos de reacciones porque esto es algo nuevo, es algo diferente y esto es algo que muchos no podemos entender tan fácilmente”, reconoció y agregó.

Orlando Liñán también compartió unas breves palabras, confirmando lo alegres que los ponía que aceptara la invitación al set. “Total, que nos alegra demasiado que estés aquí. Nos alegra mucho porque eres parte de esta familia”, dijo.

El cara a cara de Mafe Walker con presentadores que se burlaron de ella en 'Buen día, Colombia' pic.twitter.com/4UkCzRyaNm — Ana (@PuraCensura) February 14, 2023

Laura Acuña se convenció y felicitó a Mafe Walker por su ‘don’ galáctico

Ante la popularidad que ha adquirido, la creadora de contenidos estuvo como invitada en el emprendimiento en YouTube La Sala De Laura Acuña de la reconocida presentadora. Allí, Walker contó un poco sobre sus inicios en el desarrollo de su ‘lenguaje’ y sus habilidades ‘especiales’, además de contar algunos detalles desconocidos de su historia como influencer y guía espiritual.

Después de escuchar la historia de Mafe Walker, la también actriz Laura Acuña aprovechó para aplaudir la actitud de la ‘influenciadora’ para enfrentar los comentarios negativos y las burlas por sus poderes para hablar con extraterrestres.

“Eres muy valiente porque un don como el que tú tienes no es fácil de mostrar. Habrá personas que estarán de acuerdo, otras que no... Pero no deberían reaccionar con la burla, eso no es chévere (...) Cuando saliste la primera vez en TikTok, exponiendo tu ‘don’, lo minimizaron a algo chistoso y creo que no te creyeron mucho”, expresó la presentadora, y por eso la felicitó, ya que ha sabido enfrentar esos mensajes.

Captura de pantalla YouTube - Foto: Captura de pantalla YouTube

Mafe Walker no dudó en responder ante el halago de la actriz: “Gracias, reina galáctica. Te honro por abrir ese portal. Gracias, preciosa, porque vamos a cambiar para conectarnos con el corazón... y sí, yo vengo a recordarnos, a transmitir este mensaje; la responsabilidad de recordarnos el amor”, le respondió.