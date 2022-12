Mafe Walker reapareció y lanzó predicción sobre el campeón del Mundial; sorprendió a más de uno

Mafe Walker, que actualmente es una de las influenciadoras colombianas más reconocidas en México, se convirtió en tendencia hace unos meses en las diferentes redes sociales luego de asegurar que tiene la facultad de comunicarse con extraterrestres. Según dice, sus cuerdas vocales emiten unas frecuencias especiales.

“Son ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas aquí en la Tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis cuerdas vocales. Suena raro, pero es una curiosidad. Soy un puente de comunicación entre lo divino y la tierra”, precisó recientemente en una entrevista.

Ante la popularidad que ha adquirido, la creadora de contenidos estuvo como invitada la semana pasada en Tropicana y respondió toda clase de preguntas con respecto a su estilo de vida. Además, habló sobre la comunicación que tiene con los seres galácticos.

La colombiana también aseguró en la emisora que ella es una extraterrestre y que decidió reencarnar en un cuerpo femenino, llevando su alma y su esencia para compartir estos conocimientos con todos los seres humanos.

“Antes de encarnar en este cuerpo físico, venir a esta tierra, mi alma y mi esencia, vienen de las estrellas. Vengo de Pléyades Arcturus Sirio y cuando yo vengo acá a encarnar traigo toda la tecnología, la información de las estrellas. Es que es recordar y traerlo a esta dimensión a la tierra en este cuerpo humano”, precisó la influenciadora.

Walker, de igual manera, aprovechó el diálogo con ese medio para lanzar una inesperada predicción sobre el Mundial de Qatar 2022. Además, aseguró que a los extraterrestres no les gusta el fútbol.

“No vemos fútbol. Estamos en la nave, amor. Eso sí, no sé, los extraterrestres no sabemos nada sobre el fútbol”, afirmó la mujer, que puntualizó que ese tipo de cosas no hacen parte de su propósito en el planeta Tierra.

Cabe recordar que la creadora de contenidos ha manifestado en repetidas oportunidades que puede ayudar a los humanos a contactarse con los alienígenas. Incluso, cobra dinero por hacer saludos personalizados ‘galácticos’.

La bogotana, por otro lado, también habló hace unos días con en el programa de chismes Lo sé todo (Canal Uno) y lanzó otra extraña predicción para el 2023.

De acuerdo con Walker, el próximo año los seres humanos experimentarán varios cambios y tendrán la capacidad de hablar con los extraterrestres, así como ella dice hacerlo, puesto que el lenguaje solar estará activado.

“Se va a empezar a activar el lenguaje solar, muchos vamos a empezar a hablar así. La telepatía, los dones psíquicos”, manifestó en el espacio televisivo la mujer, que hace poco participó en una campaña publicitaria de Netflix.

Luego, añadió: “Va a ser una humanidad que va a cambiar paulatinamente. Los bebés tienen otros códigos, son cristales arcoíris. Ellos vienen a dar amor, porque la vibración en la tierra está cambiando”.

La reconocida influenciadora reiteró finalmente en el programa de chismes del Canal Uno que la humanidad experimentará algunas transformaciones a partir del próximo año y afirmó que el diálogo con los alienígenas será posible.