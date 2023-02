Canal de televisión reveló canción que “humilla” a Shakira y ‘defiende’ a Clara Chía; se la cantaron a la artista en su casa

Shakira causó furor en las plataformas digitales con el lanzamiento de la Bzrp Music Session #53, la cual era una tiradera directa para Gerard Piqué y Clara Chía, la nueva pareja sentimental del exfutbolista. Ambos fueron protagonistas de distintas líneas del tema, despertando todo tipo de reacciones en el público internacional.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

Semanas después de que la canción fue estrenada, las miradas de los curiosos se centraron en la disputa interna y personal que lleva la colombiana con la joven catalana, a quien le tendría un despectivo apodo. Poco a poco salieron detalles de lo que sucedió en aquella relación, develando que la barranquillera ya tenía sospechas de la infidelidad de la que fue víctima tiempo atrás.

Aunque todo lo relacionado con la canción fue quedando atrás, recientemente un canal de televisión español terminó desatando todo tipo de opiniones con un particular tema que habría creado para ‘defender’ a Clara Chía de Shakira. El medio no dudó en mostrar el resultado que se logró, llevando esta idea hasta la casa de la artista mundial.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de algunas indirectas. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

De acuerdo con lo que quedó registrado, a pesar de que en el pasado salieron otras canciones ‘respuesta’ para Shakira, esta idea surgió basada en el ritmo del lanzamiento con Bizarrap, modificando las líneas para que fueran interpretadas desde el punto de vista de Clara Chía.

El canal Telecinco dejó sin palabras con este tema en el que se defiende a la joven de 23 años y se responden las indirectas de la colombiana. Un usuario de Twitter no dudó en replicarlo y mostrarlo en las redes sociales, dejando claro el tipo de líneas que se implementaron para tocar varios asuntos de la vida privada de la también bailarina.

La canción creada por Telecinco de Clara Chía en respuesta a Shakira. pic.twitter.com/LkKaIvHtel — Pronto Show (@ProntoShow) February 12, 2023

Ante el bombardeo de asuntos que salieron a la luz con esta canción, El Nacional de Cataluña mencionó que el programa Fiesta, de Telecinco, eligió a María Verdoy para que fuera la encargada de ponerle voz a este trabajo. El medio español enfatizó y tituló el artículo como “una humillación” para Shakira, teniendo en cuenta que se tocaban situaciones muy concretas y privadas.

“‘Telecinco’ humilla a Shakira, le ponen una canción de Clara Chía dedicada a ella”, tituló el portal, haciendo referencia a la composición donde se cuestionaba a la barranquillera por sus ataques en contra de la catalana.

La cantante recibió el tema creado por Telecinco en las afueras de su casa - Getty Images - Foto: Getty Images

Lo cierto es que este tema reunió diversos detalles de lo que fue comentado en la prensa española en los últimos meses, dándole un sentido distinto y particular. Lo que llamó la atención de los curiosos fue que el espacio informativo no lo pensó dos veces y llegó a la casa de Shakira, buscando interpretarle la canción con ayuda de personas que se encontraban afuera.

“Perdón, ya cogí otro ‘mood’. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón. ‘Sorry’, ‘Shaki’, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas. Una cría como yo no puede más con tu actitud. Uh, uh, uh, uh. Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh. Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía, uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh, oh”, dice una parte de esta creación.

En otro de los puntos se mencionan la mermelada, la controversia de Casio, el amor que sostiene la joven con Piqué y la aterradora bruja que colgó la celebridad en su balcón.

“Las dos amamos la mermelada, pero hace días que está caducada. Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa’ ti era tan inspiradora. ‘Sorry’, Piqué y yo somos la pareja de ‘mo-da’. Nos dejaste con la bruja a la vista, con ‘portás’ de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu ‘Waka waka’ no te lucra y conmigo sí facturas”, se escuchó.

“Tienes fama, de cantante buena, y esta letra, va a ser tu condena, no me nombres, no es como me pintas, me estoy cansando y no puedo más con tu actitud, uh, uh, uh, uh. Si paga al Fisco se queda sin nada, ‘Shaki’, vamos, venga ‘de-Clara’. Yo a tu lado soy pura elegancia y lo del Twingo es una falacia. Te lo digo con sinceridad”, agrega.

Por último, el medio español también involucró la supuesta crisis de ansiedad que pasó Clara Chía, el golpe que se dio por andar de la mano de Gerard Piqué y los celos que sentiría la colombiana al verla feliz con el empresario.

La joven se dio un fuerte golpe mientras caminaba con el exfutbolista por las calles de Barcelona. - Foto: Europa Press

“Deja a un lado la rivalidad, que lo estoy pasando fatal, y no saben ya qué inventar. Con un panel publicitario, voy ‘acelerá’, ay qué porrazo. Ay, muchos temazos, pero trabaja los celos un poquito también. Fotos por donde me ven, yo sí me siento un rehén. Por mí todo bien, el Piqué se ríe y a mí no me queda otra que reírme con él”, concluye.