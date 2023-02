¿Por qué Shakira lleva Isabel como segundo nombre? Una prima de la artista contó la historia

Aunque Shakira suma millones de fanáticos en el mundo, todavía hay quienes desconocen que el segundo nombre de la artista colombiana es Isabel. De hecho, algunos se preguntan por qué sus padres decidieron llamarla así.

Pues bien, la respuesta a esa pregunta la tiene una prima de la cantante, Isa Mebarak, quien brindó una entrevista al programa español Socialité, emitido por Telecinco.

Isa Mebarack, que al igual que su prima canta, comenzó narrando de dónde viene el talento en la familia y por qué, en homenaje a ese talento, surgió la idea de que Shakira también llevara el nombre Isabel.

“Tenemos una genética familiar muy fuerte. Mi abuelo tocaba seis instrumentos, mi abuela también tocaba el piano y cantaba. Todas las nietas tenemos el Isabel de segundo nombre en honor a ella, era una persona especial”, comentó.

Shakira recibiendo un Grammy en 2011. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Latin Recording Academy) - Foto: Shakira

Además, ahondó en la relación familiar que ha sostenido con Shakira, aunque confesó que la música, es decir, la misma razón que las unió, hoy las separa.

“Tuvimos poca oportunidad de estar físicamente juntas, tuvimos que separarnos cuando éramos muy niñas. Es una industria que no ha sido fácil, es una carrera que implica mucho sacrificio. No he ido a muchos conciertos de ella por agenda, diferencia de horarios, diferencia de lugar”, comentó.

Una muestra del cariño de Shakira hacia Isa Mebarak fue la publicación en su cuenta en Facebook, dos años atrás, celebrando el lanzamiento de un álbum titulado Herencia cultural.

“!Felicidades a mi prima hermana Isa Mebarak por su nuevo álbum que contiene tanto de nuestra herencia!”, publicó en ese entonces Shakira, que cada vez figura más en los medios desde el lanzamiento de su colaboración Music Session #53 junto a Bizarrap.

Valga recordar que en el éxito musical estrenado un mes atrás, que hoy suma más de 300 millones de reproducciones en YouTube, Shakira lanzó más de un dardo a Gerard Piqué por el fin de su relación. Incluso dedicó algunos fragmentos de la canción a Clara Chía, la nueva pareja del futbolista, llegando a compararla con la marca de autos Renault Twingo y de relojes Casio, que generó todo tipo de tendencias en Twitter durante más de una semana.

Shakira fue la más reciente invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

Isa, de hecho, dijo a Socialité que en algún momento le gustaría realizar una colaboración con Shakira. “Me encantaría, compartimos el amor por la música, nos respetamos, nos queremos”, comentó.

El papá de Shakira también “se metió” con una mujer más joven

Al parecer, no es la primera vez que Shakira tiene que vivir una infidelidad desde tan cerca, ya que en su familia se habría presentado una historia muy similar a la de ella con Piqué, debido a que su mamá habría iniciado una relación con el padre de la cantante, William Mebarak, cuando este aún estaba en su primer matrimonio. Algo que -sin duda- puso a la madre de la artista como “la manzana de la discordia”.

El papá de la barranquillera tuvo un matrimonio de muchos años con una mujer de nombre Lucila Otero, antes de involucrarse sentimentalmente con la mamá de Shakira. Con Lucila alcanzó a tener siete, de los 10 hijos que tuvo, incluso se sabe que uno de ellos murió cuando la cantante colombiana apenas tenía dos años de edad.

Padres de la cantante colombiana Shakira. Foto: Instagram @Shakira. - Foto: Foto: Instagram @Shakira.

“Después de William [el primogénito] tuve siete hijos más con mi primera esposa. Por desgracia el mayor murió de joven en un accidente conduciendo su automóvil. Hace muchos años, pero aún lloro cuando pienso en ello”, manifestó el papá de la cantante, hace algunos años, en una entrevista con La Vanguardia de España.

William, que actualmente tiene 91 años y que ha estado en un estado crítico de salud en los últimos meses, no se incomodó al mencionar, en aquella entrevista, que cuando conoció a su actual esposa, la mamá de Shakira, estaba aún casado con su primera esposa, Lucila Otero.