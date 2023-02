El día que Jennifer López habló sobre el show que dio con Shakira en el Super Bowl: “La peor idea del mundo”

La cantante no se guardó nada y dio su opinión tras la presentación que dio en el evento deportivo en 2020.

El Super Bowl se convirtió en uno de los eventos más famosos de la industria deportiva, debido al auge que tomó en el público y los amantes del fútbol americano. El 12 de febrero se ubicó como la fecha para realizar la edición 57 del campeonato, en la que se enfrentarán los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

Mientras todo se lleva a cabo en la cita deportiva en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, las miradas de los curiosos se posaron en el próximo show de medio tiempo que dará Rihanna, una de las cantantes más comentadas de la música internacional. La artista regresará a los escenarios y le pondrá su toque emblemático, el cual conquistó a millones de personas por varios años.

Rihanna cantará en Arizona este 12 de febrero. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Ante la espera por ver esta presentación, algunos usuarios de redes sociales recordaron el show de medio tiempo que ofreció Shakira en compañía de Jennifer López, cautivando con toda la cultura latina en pleno campo de juego. Las dos cantantes estuvieron acompañadas de J Balvin y Bad Bunny, quienes remataron con toda la onda urbana.

Jennifer López y J Balvin en el escenario del evento deportivo - Getty Images - Foto: Getty Images

Este show contó con la interpretación de canciones como ‘Hips don’t lie’, ‘Loba’, ‘Mi gente’, ‘Waka Waka’, ‘On the floor’, ‘Let’s get loud’, ‘Waiting for tonight’, ‘Chantaje’, entre otros. Ambas lucieron trajes brillantes, sensuales y coloridos, dándole su toque personal a cada fase de este medio tiempo.

Shakira se presentó en el escenario durante el Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show en el Hard Rock Stadium el 2 de febrero de 2020 en Miami, Florida. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

Sin embargo, hay quienes también revivieron las controversiales declaraciones que dio Jennifer López en su momento tras la presentación junto a Shakira. La artista habló en el estreno de su documental Haltime sobre su experiencia en el evento deportivo, explicando las razones por las que consideraba que había sido la “peor idea del mundo”.

De acuerdo con lo que se conoció en su momento, la también actriz no vio muy positivo el hecho de compartir escenario con otra artista de alto calibre, ya que el tiempo era reducido y las ideas no fluían de la misma manera. La celebridad internacional puntualizó en que los minutos eran escasos y se debía resumir bastante una trayectoria tan amplia como la que construyeron.

“Que dos personas actúen en la Super Bowl es la peor idea del mundo”, dijo ante una pregunta sobre este show.

Las dos cantantes se robaron los aplausos con su show en el medio tiempo. - Foto: Facebook Shakira

De igual manera, la famosa mencionó que estas uniones no permitían que los cantantes brillaran y todo se concentraba en un momento fugaz.

“Tenemos seis minutos: 30 segundos de una canción y, si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco. Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile. Que dos personas actúen en la Super Bowl es la peor idea del mundo y lo fue”, dijo en el documental, donde también habló de la emoción que existió en torno a la presentación.

Lo cierto es que ambas artistas cautivaron a los espctadores del evento, quienes disfrutaron de grandes temas y sonidos que dejaron huella en la industria y las plataformas digitales. Cada una puso un sello propio, robándose los aplausos y el cariño de los fanáticos.

Otros de los cantantes y celebridades que pisaron el Super Bowl fueron Lady Gaga, The Weeknd, Michael Jackson, Maroon 5, Justin Timberlake, Janet Jackson, Snoop Dogg, Beyoncé, Paul McCartney, Katy Perry, Madonna, Bruce Springsteen, Prince, Christina Aguilera, Coldplay, Travis Scott, Bruno Mars, The Black Eyed Peas, entre otros.

Lady Gaga, una de las artistas que conquistó el Super Bowl. - Foto: AFP

Por el momento, se desconoce si Rihanna invitará a algún otros cantante a su show, ya que en el pasado se vio la compañía en el escenario de hasta tres o cuatro voces.