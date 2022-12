Revelan el apodo que le tenían a Jennifer López cuando comenzó su carrera

Jennifer López tiene una infinidad de cualidades por las que ha llegado a la cima de su carrera, logrando convertirse en la artista latina más influyente de todos los tiempos, luego de cantar en el Super Bowl en 2020 junto a Shakira y estar nominada al Globo de Oro por su participación en la cinta Hustlers.

Desde su asombroso talento para el baile hasta su amplio registro vocal, Jennifer ha sabido conquistar el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo, quienes no solo corean sus canciones, sino que también quieren lograr verse tan bien como ella.

La cantante ha llegado a sus 53 años con una figura envidiable, resultado de décadas de ejercicio y buena alimentación, además de una disciplina casi militar con sus rutinas de acondicionamiento físico y cuidado personal.

Y aunque ahora la artista luce radiante y muy segura de sí misma, en el inicio de su carrera no fue así ya que tuvo que atravesar obstáculos como el bullying. A sus 18 años, JLo ya practicaba gimnasia y atletismo, pero en el lugar donde lo hacía le pusieron un apodo, ‘La guitarra vieja’, debido a su característico cuerpo curvado que heredó de su ascendencia latina.

Pero esto no fue impedimento para que la cantante siguiera luchando por sus sueños y se convirtiera en la gran celebridad que es actualmente. Jennifer López ha estado en proyectos como Selena, la película, Jefa por accidente, Bye Bye Birdie Live!, World of Dance, All I Have, entre muchos más; además de su trayectoria en la música y como empresaria.

Con este vestido de rojo Jennifer López prendió las redes sociales y dijo estar lista para Navidad

Es diciembre y Jennifer López lo sabe. La cantante de Let’s Get Loud, quien tiene 53 años, publicó una serie de fotos en su cuenta oficial de Instagram donde lució un look totalmente rojo de pies a cabeza, el cual está inspirado en la Navidad.

JLo lució este candente color en todo, desde los labios hasta los zapatos y, además, con su bolso personalizado de 3 mil dólares, de la marca Valentino.

“Empieza a parecerse mucho a la Navidad”, publicó López junto a emojis de corazones verdes y rojos, y un árbol de Navidad, añadiendo el hashtag de su nuevo álbum, “#ThisIsMeNow” y etiquetando a su marca J.Lo Beauty.

Asimismo, y con un abrigo rojo de Max Mara, con un cinturón ancho rojo sobre un mono a juego, la estrella posó encima de un sofá, mostrando unas botas rojas de tacón de su propia marca de zapatos con DSW y un bolso de Valentino con tachuelas con su apodo estampado en él.

Por su parte, la estrella de la música pop llevó su estilo rojo a su manera, una versión personalizada del “Garavani Candystud Quilted Leather Shoulder Bag” de Valentino que se vendió al por menor en 2.875 dólares a principios de 2018. Cabe recordar que incluso JLo llevó el bolso de lujo al gimnasio para un entrenamiento de 2020.

En otra foto publicada en su red social, en un selfi con los labios rojos, López ofreció a sus fans un vistazo más de cerca a sus gafas de sol de tipo aviador rojas y sus gruesos aros dorados. Además, aparece en otra imagen frente a un precioso árbol de Navidad decorado con adornos plateados, dorados y rojos junto con un montón de espumillón.

Asimismo, se quitó las gafas de sol para una última foto. La actriz de Marry me, que recientemente reveló que su momento de estilo favorito era “demasiado difícil de elegir”, sonrió a la cámara en su Rolls Royce, mostrando su maquillaje de ojos ahumados y un brillante y sexy pintalabios rojo.

López no es ajena a los bolsos personalizados: la estrella de Maid in Manhattan suele llevar un Book Tote de Dior con la palabra “JLO” impresa en él, así como sus famosas tazas deslumbrantes, y ella y su nuevo marido Ben Affleck, incluso regalaron bolsos personalizados con las letras “JB” a los invitados a su boda en agosto.

Después de pasar finalmente por el altar con el actor de Argo, existe la sensación de que quizás haya un bolso con nuevas iniciales bajo el árbol este año.