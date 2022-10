Los Grammy nombran a JLo como la latina más influyente en la historia y usuarios en Twitter preguntan: ¿y Shakira?

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos catalogó a Jennifer López como la latina más influyente en la industria musical de todos los tiempos, tal como se lee en su portal oficial, donde resaltan la trayectoria de la intérprete de Jenny from the block que ha “roto barreras y elevado la cultura y la música latina”.

Este título se lo otorga la Academia en el marco del mes de la herencia hispana, mencionando que López, con sus talentos en el canto, la actuación y el baile, logró posicionar a los artistas latinos al nivel de las demás luminarias internacionales, consolidando el poderío latino con sus interpretaciones en cintas como Selena, Anaconda y Out of sight.

También resaltan que en su recorrido musical ha creado álbumes donde se puede reconocer su herencia latina, siendo fiel a sus raíces y logrando posicionar miles de éxitos en inglés y español en los primeros lugares de las listas más escuchadas, recorrido que le ha otorgado la posibilidad de cantar en “los escenarios más grandes del mundo” como lo fue el del Super Bowl 2020 en Miami, cantando junto a la colombiana Shakira.

Y es aquí donde empieza la polémica que está enardecida en Twitter, pues son los fanáticos de la colombiana los que se preguntan: ¿y Shakira?, ¿por qué Shakira no es la latina más influyente si ella sí nació en Latinoamérica, contrario a Jennifer López?

Hay que dejar claro que Jennifer López nació el 25 de julio de 1969 en el Bronx, Nueva York, dentro de una familia puertorriqueña, cuyos padres, David López y Guadalupe Rodríguez, habían migrado años atrás desde la isla hasta Estados Unidos.

Por otro lado, Shakira Isabel Mebarak nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, hija de William Mebarak Chadid, un estadounidense de origen libanés, y Nidia del Carmen Ripoll Torrado, una colombiana con raíces españolas.

Este es el mayor argumento de los tuiteros que no están de acuerdo con el título que le otorga la Academia a J Lo, pues no reconocen a la intérprete de ‘Get right’ como latina, pues al fin y al cabo ella nació en suelo estadounidense y su idioma nativo es el inglés.

Otros arremeten contra la cantante estadounidense porque usa el “ser latina” como gancho para tener más público global y no representa específicamente la cultura latina en su totalidad. Además, mencionan que la Academia de los Grammy es una empresa estadounidense y necesitan una compatriota con raíces latinas para llamarla como tal, dejando ver la supuesta “poca visión” de la compañía musical.

Por otro lado algunos usuarios han salido en defensa de la boricua, mostrando las tantas ayudas que ha hecho la cantante cuando han ocurrido desastres naturales en Puerto Rico. También mencionan que existe una comunidad latina muy grande en Estados Unidos que son nacidos en suelo estadounidense, tienen papás latinos migrantes y sufren de actos xenofóbicos porque no los reconocen en ninguna de las regiones, haciendo un llamado para dejar de lado el odio y unir fuerzas para acabar con la xenofobia.

Ninguna de las dos artistas se ha pronunciado al respecto y al parecer no lo harán, pues cada una está enfocada en sus proyectos. Jennifer acaba de lanzar su libro para niños llamado Con pollo y Shakira está en plena promoción de su nueva canción Monotonía.

Por lo pronto, Jlo y Shakira son dos artistas que a su modo han dejado muy en alto las banderas de Puerto Rico y Colombia, cada una con su recorrido y su talento. Las dos son reconocidas como latinas por sus homólogos y las dos comparten una amistad de vieja data que demostraron en el Super Bowl 2020, uno de los entretiempos con más reproducciones en YouTube hasta el momento.