Shakira resuena como artista invitada en la inauguración del Mundial Catar 2022

La fiesta más importante del fútbol está a pocos días de iniciar y uno de los detalles más importantes de este gran evento es la inauguración, acto protocolario donde tradicionalmente se hace una muestra cultural del país anfitrión y culmina con un concierto con artistas invitados y el primer partido de la competencia.

Una de las artistas que más ha participado de este evento es la colombiana Shakira, quien ha cantado en las aperturas de los mundiales de Alemania 2006, cantando una versión especial de su éxito Hips Don’t Lie; Sudáfrica 2010, cantando la canción oficial del evento Waka Waka, y en el cierre del Mundial Brasil 2014, interpretando su canción La la la, una versión futbolera de su sencillo Dare (La la la).

Todas estas participaciones le han valido a la colombiana el título de “reina de los mundiales de fútbol”, pues todas las canciones que ha creado para estos eventos y las versiones que ha usado en sus shows se han quedado en la memoria del mundo, marcando un precedente para otros artistas que son invitados a participar, como Nicky Jam junto a Will Smith y Era Istrefi con el sencillo Live It Up para Rusia 2018 y Pitbull con Jennifer López y Claudia Leitte con el tema We Are One (Ole Ola) para Brasil 2014.

Catar 2022 no es la excepción y también tiene su canción oficial. Se trata de ‘Hayya Hayya (Better Together)’ de los artistas Trinidad Cardona, Davido and Aisha.

Sin duda, la música es parte esencial de la inauguración de los mundiales y en esta edición ya resuenan nombres importantes para la previa del primer partido de este Mundial, que disputarán Catar y Ecuador el próximo 20 de noviembre en el estadio Al Bayt en Catar.

Sin tener confirmación oficial por parte de la Fifa, medios internacionales anuncian que Dua Lipa y la banda surcoreana BTS serán los encargados de ponerle el ritmo a la primera fecha de Catar 2022, una combinación explosiva que de darse quedaría en la historia de los mundiales.

Pero eso no es todo, el portal Total Reporter añade que la colombiana Shakira llegaría a completar el trío de artistas para la inauguración, cerrando así con broche de oro el cartel para este magno evento, que ya tiene a todo el mundo a la expectativa.

Un fin de año agitado para Shakira

De ser cierta la participación de Shakira en la inauguración de Catar 2020 sería un evento más en la ya apretada agenda que la colombiana tiene para el final de año, pues el 19 de octubre inicia con el lanzamiento de su más reciente sencillo, Monotonía, que cuenta con la colaboración del reguetonero puertorriqueño Ozuna y ya han dado un adelanto de cómo sonará.

Luego de este lanzamiento vendría el del álbum completo, que la misma Shakira ha mencionado como uno de los más completos que ha realizado y está listo para el último trimestre de este año.

Por otro lado, la colombiana estaría terminando el proceso de divorcio que adelanta con su expareja, el futbolista Gerard Piqué, cuya relación finalizó desde el pasado agosto y desde ahí vienen teniendo reuniones con sus respectivos abogados para conciliar sobre los bienes que comparten y la custodia de sus dos hijos, Milan y Saha, de 9 y 7 años respectivamente.

Cabe recordar que el amor entre Shakira y Piqué inició gracias al Mundial Sudáfrica 2010. Fue en las grabaciones del clip de la canción Waka Waka donde la colombiana y el español se conocieron y tuvieron su “amor a primera vista”, que terminó en una relación de 12 años y dos retoños.