Los 5 momentos que cambiaron la vida de Jennifer López del cielo a la tierra

1. Selena, la película

La biopic de la cantante de música tex-mex, Selena Quintanilla, de 1997, fue el gran inicio de la carrera cinematográfica de JLo. En más de una oportunidad, ella ha agradecido que fuera la elegida para interpretarla.

La mexicana Salma Hayek fue la primera opción para ese papel, pero lo rechazó. La película biográfica de Selena fue escrita y dirigida por Gregory Nava, quien también, tiempo después, escribiría el guión de Frida, película del 2002 que protagonizó Salma.

En Selena, Jennifer demostró su talento como actriz y cantante. - Foto: Getty Images

2. Puff Daddy y su relación más tóxica

La vida amorosa de Jennifer López siempre ha sido la comidilla de la prensa del espectáculo alrededor del mundo. Se casó primero a los 27 años, con Ojani Noa, un camarero, que en 1997 trabajaba en un restaurante propiedad de Gloria Estefan. Fue una gran boda, con ilustres invitados como Oliver Stone y el cantante Christian Castro. El enlace solo duró 11 meses, y en el 2005 el hombre amenazó con publicar un libro narrando la vida sexual de la artista. Solo un jugoso arreglo económico detuvo la idea.

Justo cuando terminó con Ojani, la actriz y cantante se ennovió con el rapero Puff Daddy, con quien protagonizó la noche más trágica de su vida. En un club nocturno, de Nueva York, en el que ambos pasaban una fiesta, él derramó una bebida sobre la ropa de un mafioso, y ahí fue troya. Se desató un tiroteo que dejó tres muertos. Lo que trascendió en medios de comunicación es que él pensó en salvarle la vida a Jennifer y logró sacarla del lugar. JLo pasó 14 horas en la cárcel y el rapero un juicio mediático por múltiples cargos.

Pero eso no fue todo. En una entrevista con Variety confesó que aunque nunca lo atrapó, era un hombre que decía que se iba por un par de horas, pero no volvía.

Puff Daddy y Jennifer Lopez en los MTV del 2000 - Foto: WireImage

3. Bennifer parte 1

Luego de la intensa relación con el rapero, Jennifer volvió casarse con el cantante y bailarín Criss Judd en 2001. Unión que solo duró nueve meses, pero el divorcio llegó mucho después y fue un papelero que se dilató más de la cuenta.

En 2003, Jennifer estaba comprometida con Ben Affleck y ese noviazgo fue de los más mediáticos en todo el mundo. Trascendió el costoso anillo con un diamante rosado que él le obsequió de compromiso, el inodoro con incrustaciones de piedras preciosas para enaltecer los famosos y preciados glúteos de la Diva del Bronx.

Fueron la pareja más perseguida por los paparazi y ello incluso sirvió de inspiración para el éxito musical Jenny from the block. Finalmente, después de tanto asedio decidieron anunciar el fin de su compromiso.

Jennifer explicó en una entrevista para The Hollywood Reporter que tomaron esa decisión, porque “cuando comenzamos a considerar seriamente contratar tres ‘novias señuelo’ para tres locaciones diferentes, nos dimos cuenta de que algo estaba torcido”, dijo. El tiempo demostraría que el amor no estaba muerto del todo.

Los más perseguidos por los paparazi. - Foto: WireImage

4. La maternidad

Al año de esa ruptura, el 5 de junio de 2004, Jennifer se casó con el salsero Marc Anthony en una ceremonia íntima y con apenas 40 invitados. Fue la unión más larga de JLo y la que la convirtió en madre por primera vez, a los 38 años, de sus mellizos Emme y Max, que nacieron en 2008.

Vivió un embarazo muy vital y no se alejó de los escenarios. Hoy los chicos están en plena adolescencia y recientemente señaló para la revista Hola, de Estados Unidos, que verlos crecer es desgarrador. “Pensé que me habían roto el corazón antes, no, esto es lo peor. Solo necesitan encontrar su propio camino. Te aman, eres su mamá, los has cuidado y ahora necesitan tener su propia identidad”, señaló. Y además se refirió a que ser padre también es dejarlos de ver como unos bebés. “Es ser lo suficientemente fuerte como para dejarlos ir, dejar que tengan su momento y dejar que te vean, que te critiquen y se burlen de ti”, dijo.

La familia completa: Marc Anthony, Jennifer Lopez y sus hijos Max y Emme. - Foto: WireImage

5. Señor y señora Affleck

Su cuarta boda fue la confirmación de que las segundas partes sí funcionan. Después de 20 años de ires y venires, de romances con otras personas, el dúo Bennifer finalmente llegó al altar, el pasado 16 de julio, la misma fecha en la que Ben Affleck se casó con su anterior esposa, la actriz Jennifer Garner.

Se casaron en secreto en Las Vegas, en una boda de la que todavía se habla. Hoy JLo cambió su apellido por el de casada y de ahora en adelante es Jennifer Lynn Affleck. Así quedó en un documento que reposa en la Oficina del Secretario del Condado de Clark, donde se registró el matrimonio. De hecho, cuentan que muchos comunicados y cartas, las firma como Jennifer Lynn Affleck.