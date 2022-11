“Iba a morir”: Jennifer López reveló dura experiencia tras su ruptura con Ben Affleck

La artista volvió a sorprender tras dar nuevos detalles sobre la separación que tuvo con el actor Ben Affleck hace 20 años, cuando se consolidaban como una de las mejores parejas de Hollywood. Cabe resaltar que en el año 2002 todo parecía ir de maravilla, pero, repentinamente, en 2004, la pareja dijo que tomaría caminos diferentes.

Ahora, dos décadas después, Jennifer López abrió su corazón para contar cómo se sintió en aquel momento y cómo inició su romance con el estadounidense. Dijo que se habían conocido en el rodaje de la película Gigli y que la química que había entre ambos era innegable frente y detrás de las cámaras.

“Nos dimos cuenta de que estábamos locos el uno por el otro. Entonces, estaba saliendo de una relación. Pero es como si lo supieras, es como: ‘Esta es la persona con la que quiero estar’. Y fue creciendo con el tiempo”, aseguró en una entrevista para una emisora de radio dentro de la plataforma Apple Music.

Con el pasar del tiempo, la pareja hizo pública su relación, pero luego empezó a enfrentar obstáculos que los llevaron a su ruptura. “Fue muy doloroso después de separarnos. Una vez que cancelamos la boda, hace 20 años, fue el momento angustioso más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir”, relató la actriz.

Y contó que dejó de cantar el repertorio basado en su relación con Affleck porque le recordaba a él. “Ahí había una parte de mí que tuve que apartar para poder sobrevivir. Fue una técnica de supervivencia, sin duda”.

La ‘Diva del Bronx’, como también es conocida, sostuvo: “Aquello me lanzó a una espiral durante los siguientes 18 años en los que, simplemente, no pude hacer nada bien. Ahora, 20 años después, tiene un final feliz”.

La pareja contrajo matrimonio en Las Vegas en una ceremonia celebrada en la finca del actor para reescribir su historia de amor.

Jennifer López, con su primer vestido de novia CORTESÍA DE JOHN RUSSO 20/8/2022 - Foto: CORTESÍA DE JOHN RUSSO

Jennifer López vuelve a Instagram estrenando álbum

La teoría sobre la desaparición de JLo de Instagram fue cierta. Luego de muchas conjeturas sobre posibles hackeos, fallos de sistemas y hasta una supuesta nueva cuenta desde cero, la cantante volvió a aparecer con lo que la mayoría se sospechaba, un nuevo álbum con música inédita escrita por la misma artista, quien lanzó su último disco A.K.A. en 2014 y a partir de ese momento solo se habían visto shows de la cantante alrededor del mundo.

Actualmente hay muchos rumores sobre la relación que llevan López y Affleck, que según fuentes cercanas al actor, sería un matrimonio miserable donde la cantante domina completamente al también productor, a quien se le ha visto en público con un aspecto demacrado y triste, sabiendo que él ha pasado por un arduo proceso de desintoxicación en su lucha contra el alcoholismo.

Sin embargo, López ha tratado por todos los medios de mostrar que ella y su actual esposo están muy bien, como uno de los últimos videos que se le vio en su Instagram y aún vive en su perfil de TikTok, donde se ve muy tierna abrazada de Affleck.

Pero ahora la noticia vuelve a ser la música de la ‘Diva del Bronx’, quien llega recargada con una lista de 13 canciones que están acompañadas de una carátula en la que la imagen de JLo se transforma desde la que aparece en la portada de su disco This is me, uno de sus más exitosos con canciones como Jenny from the block, hasta la portada de su nuevo álbum, que lleva por nombre This is me… Now.

La lista de nuevas canciones es la siguiente:

1. This is me… Now

2. To be Yours

3. Mad in Love

4. Can’t Get Enough

5. Rebound

6. No. going. Anywhere.

7. Dear Ben pt. ll

8. Hummingbird

9. Hearts and Flowers

10. Broken Like me

11. This Time Around

12. Midnight Trip to Vegas

13. Greatest Love Story Never Told