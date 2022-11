“Estoy orgullosa de ser la señora Affleck”: Jennifer Lopez dice que se siente ‘empoderada’ tras tomar el apellido de su esposo

Jennifer López y Ben Affleck fueron protagonistas de una fuerte ola de publicaciones y noticias relacionadas con su nueva etapa amorosa, tras dos décadas separados. Ambos quedaron en el centro de fotografías y contenidos que delataron todo el proceso sentimental que vivieron, tomando la decisión de unir sus vidas en matrimonio.

Tras varios meses desde que decidieron rehacer su historia, la atención de los fanáticos se posó sobre una reciente entrevista que concedió la cantante a la revista Vogue, donde se ubicó como protagonista de la portada. La celebridad no dudó en sincerarse y hablar del cambio que tuvo su realidad desde que se dio el ‘Sí’ con el actor en el altar.

Lejos de los comentarios y las opiniones de miles de personas, ambos artistas dejaron de lado el tema tradicional y vivieron un romance inesperado, años después de su primer intento fallido por establecerse como pareja. Jennifer López no lo pensó dos veces y explicó que su unión es algo “moderno” y salido de los lineamientos, pues se siente “empoderada” y “orgullosa” de llevar el apellido de su actual esposo.

“La gente todavía me va a llamar Jennifer López. Pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema... No es tradicional. No tiene ningún romance. Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a lo que me refiero? Tengo mucho control sobre mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona. Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto, y eso también está bien”, dijo al medio.

“Pero si quieres saber cómo me siento al respecto, siento que es romántico. Todavía lleva tradición y romance para mí, y tal vez soy ese tipo de chica”, agregó sobre este asunto.

Pese al tiempo que estuvieron alejados por otras relaciones que sostuvieron, la cantante internacional aseguró que no se siente incómoda y no se arrepiente de la actual historia amorosa que disfruta con Affleck. La también actriz comentó un poco de los inicios de su romance, enfocándose en las sensaciones que tuvo.

“Éramos tan jóvenes y tan enamorados en ese momento, realmente muy despreocupados, sin hijos, sin apegos. Estábamos viviendo nuestras vidas, siendo felices y ahí fuera. No parecía que necesitáramos escondernos de nadie o ser muy discretos”, expresó.

“Solo estábamos viviendo en voz alta, y resultó que realmente nos mordió. Había mucho debajo de la superficie allí, gente que no quería que estuviéramos juntos, gente que pensaba que yo no era la persona adecuada para él. Me volví muy cautelosa porque me di cuenta de que te afectaran. Realmente desearía poder decir más. Yo solía ser así. Yo soy así. Pero también he aprendido”, agregó.

Pese a que se consolidó esta decisión personal con Ben, la estrella musical sí confirmó que al inicio tuvo muchas dudas de si era correcto revivir este amor del pasado y se cuestionó sobre si todo lo que estaba pasando era real.

“Obviamente no estábamos tratando de salir en público. Pero nunca rehuí el hecho de que, para mí, siempre sentía que había un amor real allí, un amor verdadero. Las personas en mi vida saben que él fue una persona muy, muy especial para mí. Cuando nos volvimos a conectar, esos sentimientos por mí todavía eran muy reales... No sé si recomiendo esto para todo el mundo. A veces se superan unos a otros, o simplemente crecen de manera diferente”, mencionó sobre las condiciones que rodearon su nueva oportunidad amorosa.

No obstante, Jennifer López señaló que al reencontrarse en el camino con aquel hombre, su presente cambió por completo y nunca buscó dejar de lado las situaciones que marcaron sus vidas.

“Nosotros dos, nos perdimos y nos encontramos. No para desacreditar nada de lo que pasó en el medio, porque todas esas cosas también fueron reales. Todo lo que siempre quisimos fue llegar a un lugar de paz en nuestras vidas donde realmente sintiéramos ese tipo de amor que sientes cuando eres muy joven y te preguntas si puedes volver a tenerlo”, dijo.

De igual manera, la celebridad afirmó que uno de sus desafíos personales y familiares fue integrar a todos sus seres queridos, ya que cada uno estaba en un contexto distinto y alejado del pasado que creó con Affleck.

“La transición es un proceso que debe manejarse con mucho cuidado”, apuntó la bailarina, refiriéndose a sus gemelos y los hijos del actor.

“Lo que espero cultivar con nuestra familia es que sus hijos tengan un nuevo aliado en mí y mis hijos tengan un nuevo aliado en él, alguien que realmente los ame y se preocupe por ellos pero que pueda tener una perspectiva diferente y ayudarme a ver las cosas que yo no puedo ver con mis hijos, porque estoy muy atada emocionalmente”, añadió, revelando que por el momento todo va bien entre sus jóvenes allegados.