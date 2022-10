Con un libro ilustrado, Jennifer López les enseñará a los niños español

La cantante, actriz y empresaria Jennifer López hizo una pausa en su exitosa carrera artística, que la ha llevado a consolidarse como una de las grandes figuras de la música, para aterrizar en el mundo editorial.

De la mano del actor y presentador del canal NBC Jimmy Fallon lanzó el libro Con pollo, un relato de 48 páginas para niños con el que ambos buscan enseñarles a los pequeños de entre dos y cinco años vocabulario en español, la segunda lengua más hablada en Estados Unidos.

El personaje de este particular libro es una gallina, creada por la ilustradora Andrea Campos, con el que López espera que los niños “aprendan español de manera divertida”.

Se trata de una gallina blanca con cresta roja, a quien “le gusta jugar y jugar y jugar todo el día”.

En Instagram, la Diva del Bronx –quien recientemente fue noticia por su segundo matrimonio con Ben Affleck después de una larga separación– indicó sentirse “muy orgullosa de esta pequeña aventura de juego bilingüe”.

Y agregó: “Todo va mejor siempre #ConPollo, especialmente cuando se trata de empezar temprano para que los niños aprendan español de una forma divertida”, comentó a sus millones de seguidores en esta red social.

El libro llega en momentos de una fuerte migración hispana hacia Estados Unidos, lo que ha llevado a que millones norteamericanos deban interactuar con personas de países cuya lengua materna es el castellano.

En aras de lograr una sana integración y de prevenir situaciones de xenofobia hacia la comunidad migrantes, una causa que ha sido permanente en la carrera de Jennifer López, la artista consideró que una buena contribución sería un libro que les permitiera a los más pequeños acercarse al español.

No es extraño que el coautor haya sido el humorista Jimmy Fallon, quien acumula numerosos varios libros para la primera infancia. Entre esos títulos están Nana Loves You More, This is Baby y 5 More Sleeps ‘Til Christmas.

“Es un honor asociarme con Jennifer López en su primer libro para niños: ¡Con pollo! Siempre nos divertimos mucho cuando nos reunimos y, con suerte, se refleja en este divertido libro ilustrado, lleno de palabras que riman e ilustraciones adorables de Andrea Campos”, expresó el presentador, quien ya compartió el libro en su programa de entrevistas The Tonigh Show.

En Con pollo, editado por Feiwel and Friends, los niños irán descubriendo el español a través de distintas preguntas que primero se presentan en inglés y después su traducción al español.

El libro incluye, además, un índice de términos con instrucción fonética y códigos de colores y está disponible en versión física y electrónica.

Gracias a iniciativas como esta, Jennifer López fue reconocida durante el Mes de la Herencia Hispana, que se celebra en todo Estados Unidos cada mes de octubre.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos manifestó en su página web que López ha sabido conservar sus raíces latinas, representar su cultura y elevarla ante el mundo.

El texto titulado ‘Cómo el súper estrellato de Jennifer López llevó la cultura latina al centro del escenario’, explica que con sus bailes, canciones y presentaciones, J-Lo ha sido la embajadora por excelencia de sus raíces.

“Con carreras récord y que rompen fronteras como actriz, bailarina y cantante nominada al Grammy, Jennifer López es posiblemente la artista latina más influyente de todos los tiempos”, se lee en el texto.