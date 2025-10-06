Jennifer López es una de las artistas más destacadas y reconocidas a nivel internacional por su estable y distinguida trayectoria, no solo en la música, sino también como actriz, bailarina y empresaria.

Sin embargo, su talento no ha sido lo único que ha captado la atención del público, pues su separación con el también actor Ben Affleck fue tema de conversación durante un largo tiempo, hasta que se confirmó su divorcio en menos de dos años de relación.

Durante una entrevista en la que le estaban preguntando por su más reciente aparición en El beso de la mujer araña, un musical de la cual es protagonista junto a Diego Luna y Tonatiuh y que se estrenará el próximo 10 de octubre en los cines de Estados Unidos, tuvo una inesperada reacción.

En un momento, Craig Melvin le mencionó que durante el rodaje de la película se formalizó el divorcio entre la pareja, pero cuando la actriz le dijo: “¡Ahí vas!”, agregó que se había enterado de que su expareja era el productor ejecutivo de la producción.

“Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho, y siempre le daré ese crédito, y ya sabes qué pasan cosas. Hay que seguir adelante, pero es gracioso, la película trata sobre el escapismo, trata sobre cómo el cine y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas”, respondió.

La intérprete de la canción Marry Me, no dio detalles de la situación por la que pasó, sino que expresó lo que significó haber hecho la película y cómo le ayudó en ese instante a afrontar lo que estaba viviendo.

“Hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí, que realmente me ayudó a superar un momento difícil también en mi vida personal. Después de eso, me tomé un tiempo libre y ahora estamos de vuelta. Estoy muy emocionada de que todos lo vean”, agregó la actriz.

El video de la estadounidense se encuentra en Tiktok y en menos de un día ya cuenta con más de cinco mil ‘me gusta’ y varios comentarios en los que los seguidores dieron su opinión y demostraron su apoyo con la respuesta.