Shakira le envía emotivo mensaje a Rihanna por su presentación en el Super Bowl; ¿se unirá al show de medio tiempo?

Este domingo 12 de febrero se realizará una nueva edición del Super Bowl, donde los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs definirán el título de la National Football League (NFL). El encuentro se llevará a cabo en el estadio State Farm Stadium de la ciudad de Glendale, en Arizona, ante 75.000 espectadores.

Sin embargo, un hecho que también genera bastante expectativa en los millones de fanáticos que se sientan a ver el partido es el show de medio tiempo. Muchos pagan la entrada o ven el encuentro con el único propósito de ver al artista invitado. La cantante principal de esta edición 57 es Rihanna, quien regresa a los escenarios después de siete años de ausencia.

La artista barbadense tendrá un tiempo de 13 minutos en el escenario, donde se esperan grandes sorpresas e invitados de gran calibre en el mundo de la música. Entre los nombres que más se han comentado es el de la colombiana Shakira, ya que varios medios internaciones dan por hecho su presencia en la presentación de la ganadora de nueve premios Grammy.

Rihanna es la gran protagonista del evento. - Foto: Foto: Getty Images.

No obstante, la presencia de la barranquillera todavía no se ha confirmado por parte de la NFL; pero los fanáticos todavía no pierden la esperanza, especialmente por la reciente publicación de Shakira en su cuenta de Instagram.

“Recordando buenos momentos y deseándote las mejores vibras para el show de esta noche, ¡Rih!”, manifestó la interprete de Te Felicito y Monotonía.

Cabe mencionar que Shakira ya sabe medirse a este magno evento, ya que estuvo presente en la edición de 2020, en compañía de Jennifer López. Este show de medio tiempo ha sido catalogado como uno de los mejores en la época reciente.

Este show contó con la interpretación de canciones como Hips don’t lie, Loba, Mi gente, Waka Waka, On the floor, Let’s get loud, Waiting for tonight, Chantaje, entre otros. Ambas lucieron trajes brillantes, sensuales y coloridos, dándole su toque personal a cada fase de este medio tiempo.

Shakira en su presentación del Super Bowl. - Foto: FilmMagic

“La peor idea del mundo”: El día que Jennifer López habló sobre el show que dio con Shakira

Ante la expectativa que se ha generado en cuanto a la presentación de Rihanna, varios han revivido las controversiales declaraciones que dio Jennifer López en su momento tras la presentación junto a Shakira. La artista habló en el estreno de su documental Halftime sobre su experiencia en el evento deportivo, explicando las razones por las que consideraba que había sido la “peor idea del mundo”.

De acuerdo con lo que se conoció en su momento, la también actriz no vio muy positivo el hecho de compartir escenario con otra artista de alto calibre, ya que el tiempo era reducido y las ideas no fluían de la misma manera. La celebridad internacional puntualizó en que los minutos eran escasos y se debía resumir bastante una trayectoria tan amplia como la que construyeron.

“Que dos personas actúen en la Super Bowl es la peor idea del mundo”, dijo ante una pregunta sobre este show.

De igual manera, la famosa mencionó que estas uniones no permitían que los cantantes brillaran y todo se concentraba en un momento fugaz.

“Tenemos seis minutos: 30 segundos de una canción y, si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco. Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile. Que dos personas actúen en la Super Bowl es la peor idea del mundo y lo fue”, dijo en el documental, donde también habló de la emoción que existió en torno a la presentación.

Shakira y Jennifer López en el Super Bowl de 2020. - Foto: Getty Images

Lo cierto es que ambas artistas cautivaron a los espectadores del evento, quienes disfrutaron de grandes temas y sonidos que dejaron huella en la industria y las plataformas digitales. Cada una puso un sello propio, robándose los aplausos y el cariño de los fanáticos.