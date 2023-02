Super Bowl 2023 | ¿A qué horas es y por qué canal se puede ver?

Todo está listo para que uno de los eventos de mayor envergadura en el deporte, como lo es el Super Bowl, se dispute este domingo. La edición 57 de este evento la jugarán los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Este partido, que es todo un show mediático, se jugará en la ciudad de Glendale (Arizona) en el State Farm Stadium, donde los dos mejores equipos de la temporada regular se medirán para ponerle fin a la campaña de 2022.

Y aunque el fútbol americano no es uno de los deportes más populares en Colombia, todos los años comienza a ganar adeptos, que si bien muchas veces no siguen toda la temporada de la NFL, sí esperan ansiosos el día del Super Bowl para reunirse con sus amigos, vivir el partido y no perderse el show del medio tiempo. Un evento de gran relevancia mundial y que genera audiencia en la mayor parte de países del planeta.

Super Bowl LVII - NFL Commissioner Roger Goodell Press Conference - Foto: Getty Images

El partido tendrá también su componente anecdótico en el campo de juego, ya que, por primera vez en la historia, enfrentará a dos hermanos, los Kelce. Travis, estelar tight end de Kansas City, y Jason, center de los Eagles. En 2013, la Super Bowl tuvo como protagonistas a dos hermanos, John y Jim Harbough, entrenadores principales de Baltimore Ravens y San Francisco 49ers, respectivamente.

El esperado duelo del Super Bowl LVII está programado para iniciar este domingo -12 de febrero- a las 6:30 p. m., hora Colombia, y se podrá seguir en vivo a través del canal deportivo ESPN, además de su plataforma de streaming Star +.

Este evento norteamericano tiene algo que llama la atención más allá de lo deportivo; el halftime show o show de medio tiempo, que contará con la presencia de Rihanna. Pero los artistas aparecerán desde antes del juego, cuando Chris Stapleton cante el himno nacional de Estados Unidos y Babyface haga el performance de la canción America the Beautiful.

Este evento norteamericano tiene algo que llama la atención más allá de lo deportivo; el halftime show o show de medio tiempo, que contará con la presencia de Rihanna. - Foto: Getty Images/Anthony Behar/PA Images//Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Quienes vean por televisión el evento, se deleitarán también con la música del cantante colombiano de música urbana Blessd, quien goza de un gran momento artístico.

Esto se debe a que el antioqueño iniciará la transmisión por la cadena Fox Deportes (de los mismos dueños de ESPN) junto al grupo mexicano Banda MS y también Valentina Moretti. Es necesario destacar que esta apertura, que será a través de un video/comercial, fue grabada en diciembre de 2022 en Ciudad de México.

Shakira y Jennifer López hicieron parte de una de las presentaciones del Show de Medio Tiempo en el Super Bowl. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

En el Super Bowl se encontrarán, en un duelo inédito, con el mejor equipo de la Conferencia Nacional, unos Philadelphia Eagles que el domingo 29 de enero acabaron con la gran racha de los San Francisco 49ers. Los Eagles vuelven a la SB cinco años después de ganarla por primera vez ante los New England Patriots (41-33).

Muchos aficionados de este deporte se reunirán este domingo en Colombia para poder vivir juntos el esperado encuentro. Es muy común que restaurantes especializados en alitas picantes preparen eventos especiales para vivir el Super Bowl, ya que en Estados Unidos es tradición vivir este esperado evento comiendo alas de pollo fritas.